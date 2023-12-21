FT: помощь Запада Украине за год сократилась почти на 90%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, флаг, всу,  stock
Запад сократил поддержку Украины на 90% в сравнении с прошлым годом, посчитали аналитики из Кильского института Фото:

Специалисты из Кильского института мировой экономики подсчитали, сколько Запад выделяет денег Украине, и пришли к выводу, что поддержка сократилась почти на 90%. Об этом сообщает Financial Times.

«Западная помощь стране сократилась почти на 90% по сравнению с прошлым годом», — сообщают журналисты издания, ссылаясь на данные аналитиков из Кильского института мировой экономики. Авторы материала предполагают, что объем по итогам года сократится еще больше — эти данные не учитывают тот факт, что США и ЕС в этом месяце не одобрили выделение дополнительных средств.

Страны Запада начали высказывать усталость от украинского конфликта. Например, Венгрия заблокировала помощь Киеву, передает «Национальная служба новостей». В Евросоюзе отмечали, что из-за поддержки Киева они истощили практически все свои запасы. Тем не менее Еврокомиссия отправила остатки согласованных средств в размере 1,5 миллиарда евро.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специалисты из Кильского института мировой экономики подсчитали, сколько Запад выделяет денег Украине, и пришли к выводу, что поддержка сократилась почти на 90%. Об этом сообщает Financial Times. «Западная помощь стране сократилась почти на 90% по сравнению с прошлым годом», — сообщают журналисты издания, ссылаясь на данные аналитиков из Кильского института мировой экономики. Авторы материала предполагают, что объем по итогам года сократится еще больше — эти данные не учитывают тот факт, что США и ЕС в этом месяце не одобрили выделение дополнительных средств. Страны Запада начали высказывать усталость от украинского конфликта. Например, Венгрия заблокировала помощь Киеву, передает «Национальная служба новостей». В Евросоюзе отмечали, что из-за поддержки Киева они истощили практически все свои запасы. Тем не менее Еврокомиссия отправила остатки согласованных средств в размере 1,5 миллиарда евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...