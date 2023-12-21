FT: помощь Запада Украине за год сократилась почти на 90%

21 декабря 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Запад сократил поддержку Украины на 90% в сравнении с прошлым годом, посчитали аналитики из Кильского института Фото: Министерство обороны Великобритании Специалисты из Кильского института мировой экономики подсчитали, сколько Запад выделяет денег Украине, и пришли к выводу, что поддержка сократилась почти на 90%. Об этом сообщает Financial Times. «Западная помощь стране сократилась почти на 90% по сравнению с прошлым годом», — сообщают журналисты издания, ссылаясь на данные аналитиков из Кильского института мировой экономики. Авторы материала предполагают, что объем по итогам года сократится еще больше — эти данные не учитывают тот факт, что США и ЕС в этом месяце не одобрили выделение дополнительных средств. Страны Запада начали высказывать усталость от украинского конфликта. Например, Венгрия заблокировала помощь Киеву, передает «Национальная служба новостей». В Евросоюзе отмечали, что из-за поддержки Киева они истощили практически все свои запасы. Тем не менее Еврокомиссия отправила остатки согласованных средств в размере 1,5 миллиарда евро.

Специалисты из Кильского института мировой экономики подсчитали, сколько Запад выделяет денег Украине, и пришли к выводу, что поддержка сократилась почти на 90%. Об этом сообщает Financial Times. «Западная помощь стране сократилась почти на 90% по сравнению с прошлым годом», — сообщают журналисты издания, ссылаясь на данные аналитиков из Кильского института мировой экономики. Авторы материала предполагают, что объем по итогам года сократится еще больше — эти данные не учитывают тот факт, что США и ЕС в этом месяце не одобрили выделение дополнительных средств. Страны Запада начали высказывать усталость от украинского конфликта. Например, Венгрия заблокировала помощь Киеву, передает «Национальная служба новостей». В Евросоюзе отмечали, что из-за поддержки Киева они истощили практически все свои запасы. Тем не менее Еврокомиссия отправила остатки согласованных средств в размере 1,5 миллиарда евро.