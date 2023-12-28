Выпрыгнувшая с сыном из окна екатеринбурженка могла сделать это не по своей воле

28 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

В деле выпрыгнувшей из окна екатеринбурженки появились новые детали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выпрыгнувшая из окна женщина сдавала комнату уроженцу Сирии. Подруга пострадавшей поделилась такой информацией с «4 каналом». «Вот как-то, видимо, он ее подтолкнул, потому что она ко мне вечером в десять заходила, нормальная и адекватная», — рассказала собеседница. Также она опровергла информацию, что выпрыгнувшая женщина имела алкогольную зависимость. Подруга пострадавшей считает, что сосед мог подтолкнуть мать 9-летнего мальчика на такой поступок. По ее словам, когда Росгвардия попала в квартиру, там никого не было, а мужчина уверяет, что был дома в тот момент. Раздетых и разутых мальчика и мать обнаружил местный житель возле подъезда дома на Опалихинской. Медики госпитализировали женщину с множеством ушибов и переломами. Мальчик не пострадал, и его передали отцу. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по факту ЧП, а глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

Выпрыгнувшая из окна женщина сдавала комнату уроженцу Сирии. Подруга пострадавшей поделилась такой информацией с «4 каналом». «Вот как-то, видимо, он ее подтолкнул, потому что она ко мне вечером в десять заходила, нормальная и адекватная», — рассказала собеседница. Также она опровергла информацию, что выпрыгнувшая женщина имела алкогольную зависимость. Подруга пострадавшей считает, что сосед мог подтолкнуть мать 9-летнего мальчика на такой поступок. По ее словам, когда Росгвардия попала в квартиру, там никого не было, а мужчина уверяет, что был дома в тот момент. Раздетых и разутых мальчика и мать обнаружил местный житель возле подъезда дома на Опалихинской. Медики госпитализировали женщину с множеством ушибов и переломами. Мальчик не пострадал, и его передали отцу. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по факту ЧП, а глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.