Пермячка отсудила у страховщиков 300 тысяч за дочь, убитую пьяным угонщиком

Жительница Перми отсудила у Российского союза автостраховщиков 300 тысяч рублей в качестве компенсации за смерть дочери в ДТП. Девушку на угнанном авто сбил пьяный угонщик. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города.
«Взыскать с Российского союза автостраховщиков в пользу истца компенсационную выплату в сумме 250 000 рублей, неустойку в размере 50 000 рублей. В обоснование иска указано, что дочь истца была участником дорожно-транспортного происшествия в качестве пешехода, на которого совершило наезд транспортное средство», — говорится в решении.
Автостраховщики отказывались выплачивать компенсацию, так как преступление было совершено в результате противоправных действий третьих лиц, а не автовладельца. Однако суд решил по другому.
Следователи установили, что пьяный житель Перми забрался в припаркованный авто, в котором были ключи от машины, и поехал на ней кататься. Не справившись с управлением, он сбил несовершеннолетнюю девушку, позже она скончалась от травм. Самого угонщика освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение.
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