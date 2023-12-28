28 декабря 2023

Пермячка отсудила у страховщиков 300 тысяч за дочь, убитую пьяным угонщиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Суд отправил угонщика на принудительное лечение Фото:

Жительница Перми отсудила у Российского союза автостраховщиков 300 тысяч рублей в качестве компенсации за смерть дочери в ДТП. Девушку на угнанном авто сбил пьяный угонщик. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города.

«Взыскать с Российского союза автостраховщиков в пользу истца компенсационную выплату в сумме 250 000 рублей, неустойку в размере 50 000 рублей. В обоснование иска указано, что дочь истца была участником дорожно-транспортного происшествия в качестве пешехода, на которого совершило наезд транспортное средство», — говорится в решении.

Автостраховщики отказывались выплачивать компенсацию, так как преступление было совершено в результате противоправных действий третьих лиц, а не автовладельца. Однако суд решил по другому.

Следователи установили, что пьяный житель Перми забрался в припаркованный авто, в котором были ключи от машины, и поехал на ней кататься. Не справившись с управлением, он сбил несовершеннолетнюю девушку, позже она скончалась от травм. Самого угонщика освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение.

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Жительница Перми отсудила у Российского союза автостраховщиков 300 тысяч рублей в качестве компенсации за смерть дочери в ДТП. Девушку на угнанном авто сбил пьяный угонщик. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города. «Взыскать с Российского союза автостраховщиков в пользу истца компенсационную выплату в сумме 250 000 рублей, неустойку в размере 50 000 рублей. В обоснование иска указано, что дочь истца была участником дорожно-транспортного происшествия в качестве пешехода, на которого совершило наезд транспортное средство», — говорится в решении. Автостраховщики отказывались выплачивать компенсацию, так как преступление было совершено в результате противоправных действий третьих лиц, а не автовладельца. Однако суд решил по другому. Следователи установили, что пьяный житель Перми забрался в припаркованный авто, в котором были ключи от машины, и поехал на ней кататься. Не справившись с управлением, он сбил несовершеннолетнюю девушку, позже она скончалась от травм. Самого угонщика освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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