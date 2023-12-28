Пермячка отсудила у страховщиков 300 тысяч за дочь, убитую пьяным угонщиком

29 декабря 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Суд отправил угонщика на принудительное лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Перми отсудила у Российского союза автостраховщиков 300 тысяч рублей в качестве компенсации за смерть дочери в ДТП. Девушку на угнанном авто сбил пьяный угонщик. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города. «Взыскать с Российского союза автостраховщиков в пользу истца компенсационную выплату в сумме 250 000 рублей, неустойку в размере 50 000 рублей. В обоснование иска указано, что дочь истца была участником дорожно-транспортного происшествия в качестве пешехода, на которого совершило наезд транспортное средство», — говорится в решении. Автостраховщики отказывались выплачивать компенсацию, так как преступление было совершено в результате противоправных действий третьих лиц, а не автовладельца. Однако суд решил по другому. Следователи установили, что пьяный житель Перми забрался в припаркованный авто, в котором были ключи от машины, и поехал на ней кататься. Не справившись с управлением, он сбил несовершеннолетнюю девушку, позже она скончалась от травм. Самого угонщика освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение.

Жительница Перми отсудила у Российского союза автостраховщиков 300 тысяч рублей в качестве компенсации за смерть дочери в ДТП. Девушку на угнанном авто сбил пьяный угонщик. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города. «Взыскать с Российского союза автостраховщиков в пользу истца компенсационную выплату в сумме 250 000 рублей, неустойку в размере 50 000 рублей. В обоснование иска указано, что дочь истца была участником дорожно-транспортного происшествия в качестве пешехода, на которого совершило наезд транспортное средство», — говорится в решении. Автостраховщики отказывались выплачивать компенсацию, так как преступление было совершено в результате противоправных действий третьих лиц, а не автовладельца. Однако суд решил по другому. Следователи установили, что пьяный житель Перми забрался в припаркованный авто, в котором были ключи от машины, и поехал на ней кататься. Не справившись с управлением, он сбил несовершеннолетнюю девушку, позже она скончалась от травм. Самого угонщика освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение.