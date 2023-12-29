Общество Сбежавшие из России в США шпажисты подали документы на грин-карту 29 декабря 2023 в 14:49 Размер текста - 17 + На Сергея Биду (на фото) и его супругу завели уголовное дело за самоволку Фото: Александр Авилов / АГН Москва Супружеская пара фехтовальщиков Сергей и Виолетта Бида, уехавшие из России, подали документы на получение грин-карт в США. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Сбежавшие из России супруги-фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида подали документы на получение „грин-карт“ в США», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он уточнил, что ранее пара служила в спортклубе Росгвардии. По словам депутата, супругов никто не увольнял. На них заведено уголовное дело по статье за самовольное оставление части. Супружеская пара фехтовальщиков Сергей и Виолетта Бида, уехавшие из России, подали документы на получение грин-карт в США. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Сбежавшие из России супруги-фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида подали документы на получение „грин-карт“ в США», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он уточнил, что ранее пара служила в спортклубе Росгвардии. По словам депутата, супругов никто не увольнял. На них заведено уголовное дело по статье за самовольное оставление части. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям