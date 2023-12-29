Сбежавшие из России в США шпажисты подали документы на грин-карту

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На Сергея Биду (на фото) и его супругу завели уголовное дело за самоволку Фото:

Супружеская пара фехтовальщиков Сергей и Виолетта Бида, уехавшие из России, подали документы на получение грин-карт в США. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Сбежавшие из России супруги-фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида подали документы на получение „грин-карт“ в США», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он уточнил, что ранее пара служила в спортклубе Росгвардии.

По словам депутата, супругов никто не увольнял. На них заведено уголовное дело по статье за самовольное оставление части.

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Супружеская пара фехтовальщиков Сергей и Виолетта Бида, уехавшие из России, подали документы на получение грин-карт в США. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Сбежавшие из России супруги-фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида подали документы на получение „грин-карт“ в США», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он уточнил, что ранее пара служила в спортклубе Росгвардии. По словам депутата, супругов никто не увольнял. На них заведено уголовное дело по статье за самовольное оставление части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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