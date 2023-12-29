Сбежавшие из России в США шпажисты подали документы на грин-карту

На Сергея Биду (на фото) и его супругу завели уголовное дело за самоволку
Супружеская пара фехтовальщиков Сергей и Виолетта Бида, уехавшие из России, подали документы на получение грин-карт в США. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Сбежавшие из России супруги-фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида подали документы на получение „грин-карт“ в США», —
По словам депутата, супругов никто не увольнял. На них заведено уголовное дело по статье за самовольное оставление части.
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