01 января 2024
31 декабря 2023

Мэрия Миасса заставила регоператора по вывозу мусора сменить подрядчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пейзаж. Челябинск, мусоровоз, твердые коммунальные отходы, тко
В мэрии уверены, что смена подрядчика улучшит ситуацию с вывозом мусора Фото:

Администрация Миасса (Челябинская область) заставила регоператора по вывозу твердых коммунальных отходов сменить подрядную организацию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С момента начала работы регионального оператора „ЦКС“ на территории округа был заключен контракт с перевозчиком „ВторКом“. Нас категорически не устраивала работа перевозчика и регулярные срывы графика вывоза отходов. Многократно проводили совещания с регоператором, ситуация не менялась в лучшую сторону. На последней встрече потребовали от регоператора сменить перевозчика и изменить условия контракта», — сообщили в пресс-службе.

По информации мэрии, ООО «ЦКС» провело конкурс на вывоз ТКО с территории Миасского городского округа. По итогам конкурса вместо «ВторКом» теперь отходы с территории Миасса будет вывозить «Эковывоз». До 15 января завершатся все процедуры по передаче дел и подписанию всех документов. В администрации муниципалитета уверены, что со сменой подрядчика ситуация с вывозом мусора придет в норму.

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Администрация Миасса (Челябинская область) заставила регоператора по вывозу твердых коммунальных отходов сменить подрядную организацию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «С момента начала работы регионального оператора „ЦКС“ на территории округа был заключен контракт с перевозчиком „ВторКом“. Нас категорически не устраивала работа перевозчика и регулярные срывы графика вывоза отходов. Многократно проводили совещания с регоператором, ситуация не менялась в лучшую сторону. На последней встрече потребовали от регоператора сменить перевозчика и изменить условия контракта», — сообщили в пресс-службе. По информации мэрии, ООО «ЦКС» провело конкурс на вывоз ТКО с территории Миасского городского округа. По итогам конкурса вместо «ВторКом» теперь отходы с территории Миасса будет вывозить «Эковывоз». До 15 января завершатся все процедуры по передаче дел и подписанию всех документов. В администрации муниципалитета уверены, что со сменой подрядчика ситуация с вывозом мусора придет в норму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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