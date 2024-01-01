Мэрия Миасса заставила регоператора по вывозу мусора сменить подрядчика

02 января 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

В мэрии уверены, что смена подрядчика улучшит ситуацию с вывозом мусора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Миасса (Челябинская область) заставила регоператора по вывозу твердых коммунальных отходов сменить подрядную организацию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «С момента начала работы регионального оператора „ЦКС“ на территории округа был заключен контракт с перевозчиком „ВторКом“. Нас категорически не устраивала работа перевозчика и регулярные срывы графика вывоза отходов. Многократно проводили совещания с регоператором, ситуация не менялась в лучшую сторону. На последней встрече потребовали от регоператора сменить перевозчика и изменить условия контракта», — сообщили в пресс-службе. По информации мэрии, ООО «ЦКС» провело конкурс на вывоз ТКО с территории Миасского городского округа. По итогам конкурса вместо «ВторКом» теперь отходы с территории Миасса будет вывозить «Эковывоз». До 15 января завершатся все процедуры по передаче дел и подписанию всех документов. В администрации муниципалитета уверены, что со сменой подрядчика ситуация с вывозом мусора придет в норму.

Администрация Миасса (Челябинская область) заставила регоператора по вывозу твердых коммунальных отходов сменить подрядную организацию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «С момента начала работы регионального оператора „ЦКС“ на территории округа был заключен контракт с перевозчиком „ВторКом“. Нас категорически не устраивала работа перевозчика и регулярные срывы графика вывоза отходов. Многократно проводили совещания с регоператором, ситуация не менялась в лучшую сторону. На последней встрече потребовали от регоператора сменить перевозчика и изменить условия контракта», — сообщили в пресс-службе. По информации мэрии, ООО «ЦКС» провело конкурс на вывоз ТКО с территории Миасского городского округа. По итогам конкурса вместо «ВторКом» теперь отходы с территории Миасса будет вывозить «Эковывоз». До 15 января завершатся все процедуры по передаче дел и подписанию всех документов. В администрации муниципалитета уверены, что со сменой подрядчика ситуация с вывозом мусора придет в норму.