Коммерсант рассказал о конфликте со свердловчанкой, которая пожаловалась на побои из-за снега

Коммерсант Зекераев заявил, что его оговорили в скандале с избиением из-за снега

Новый подрядчик оперативно убрал снег, из-за которого вспыхнул скандал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский предприниматель Селимхан Зекераев заявил, что его оговорили в скандале, который случился в новогодние каникулы в Североуральске из-за неубранного снега. Мужчина рассказал URA.RU, что не ударял Татьяну Черную, которая пожаловалась на избиение после провокационных плакатов.

«Я ее и пальцем не тронул! Да, мы приезжали к ней с сыном после того, как она выставила в соцсетях пост с фотографиями про меня и про мэра. Я ей аккуратно объяснил, что с 20 декабря не являюсь подрядчиком [по уборке снега], поэтому не чищу ее поселок и попросил написать опровержение. На что она мне ответила — «да пошел ты!» и послала на три буквы. Я ей говорю — у вас совести нет, а она снова мне — «да пошел ты!». Мой сын стоял у машины в это время и сказал: «Папа, у нее с головой не в порядке, поехали», — рассказал свою версию события Зекераев-старший.

Он уверен, что за Татьяной Черной кто-то стоит, и ее просто использовали, чтобы насолить мэру Среднеуральска Светлане Мироновой. «Целью был не я. Меня задели попутно и очернили. Эта женщина написала, что я дважды в нее плевал! Что я, дикарь что ли?» — возмущается предприниматель.

В данный момент он является подозреваемым в уголовном деле, которое следственный комитет возбудил после инцидента. Ранее жительница Североуральска Татьяна Черная пожаловалась, что возле ее дома лежит огромная куча неубранного снега. Женщина выложила пост в соцсетях и фото плакатов с надписями: «Подарок детям от Зекераева» и «Куча имени мэра Мироновой». Спустя время активистка сообщила, что отец и сын Зекераевы ее избили, окунали в снег лицом, оскорбляли и плевали в лицо.

Глава Североуральска Светлана Миронова объяснила, что снежные кучи в микрорайоне Южный образовались из-за смены подрядчика, ответственного за содержание дорог. Это же подтвердил и новый подрядчик Андрей Халевин и выложил скриншоты переписки с Татьяной Черной. В ней он объясняет женщине, что именно он убирает снег в этом районе и интересуется адресом, где нужно произвести уборку.

«Она мне так и не написала свой адрес. В итоге я поехал, сам нашел это место и в тот же день убрал снег. Эта женщина вышла на улицу, и когда я ее спросил, почему не указала адрес, она накричала на меня, что не обязана. И припугнула меня Александром Вервейном (новый полпред губернатора в Северном управленческом округе — прим.ред.)», — сказал URA.RU Халевин.

В переписке подрядчик интересовался адресом, где нужно убрать снег, но ответа не получил Фото: скрин переписки Халевина с Черной, выложенный в группе «Тени Североуральска» во «ВКонтакте», https://vk.com/teni_severouralsk

Халевин отчитался перед земляками, что убрал злополучный сугроб Фото: скрин переписки Халевина с Черной, выложенный в группе «Тени Североуральска» во «ВКонтакте», https://vk.com/teni_severouralsk