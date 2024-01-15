15 января 2024

Пермские оздоровительные лагеря примут детей из Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание КГУ. Курган, флажок, дети, школа, школьники, летний лагерь, экскурсия, урок на улице
В пермские оздоровительные лагеря приедут юные белгородцы Фото:

Пермский край готов принять в свои оздоровительные лагеря детей из Белгородской области. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Созвонился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Все мы пристально следим за ситуацией в Белгороде и приграничных территориях области. Пермский край всегда готов подставить дружеское плечо. Мы готовы принять детей из области в наши детские лагеря», — написал Дмитрий Махонин.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрелов со стороны Украины детей из Белгородской области будут отправлять в оздоровительные лагеря других регионов. Готовность оказать в этом посильную помощь, в том числе выразили главы Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей.

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Пермский край готов принять в свои оздоровительные лагеря детей из Белгородской области. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Созвонился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Все мы пристально следим за ситуацией в Белгороде и приграничных территориях области. Пермский край всегда готов подставить дружеское плечо. Мы готовы принять детей из области в наши детские лагеря», — написал Дмитрий Махонин. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрелов со стороны Украины детей из Белгородской области будут отправлять в оздоровительные лагеря других регионов. Готовность оказать в этом посильную помощь, в том числе выразили главы Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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