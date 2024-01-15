Пермские оздоровительные лагеря примут детей из Белгородской области

Пермский край готов принять в свои оздоровительные лагеря детей из Белгородской области. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Созвонился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Все мы пристально следим за ситуацией в Белгороде и приграничных территориях области. Пермский край всегда готов подставить дружеское плечо. Мы готовы принять детей из области в наши детские лагеря», — написал Дмитрий Махонин.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрелов со стороны Украины детей из Белгородской области будут отправлять в оздоровительные лагеря других регионов. Готовность оказать в этом посильную помощь, в том числе выразили главы Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.