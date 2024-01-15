Пермяка за хранение наркотиков наказали конфискацией телефона

16 января 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Наркотик пермяк приобрел с помощью мобильного телефона Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор местному жителю, который незаконно приобрел для личного употребления и хранил при себе наркотическое вещество. Наркотики он приобрел у неустановленного лица с помощью своего мобильного телефона, который по решению суда был конфискован в пользу государства. Также виновному назначили исправительные работы. «Молодой человек в сентябре 2023 года незаконно приобрел у неустановленного лица с помощью своего сотового телефона наркотическое вещество. Он хранил его при себе и в тот же день был задержан сотрудниками полиции. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 360 часов. Телефон, использованный при совершении преступления конфискован в доход государства, а наркотики уничтожены», — сообщается на сайте суда. При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Среди них — активное способствование в расследовании и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Также мужчина полностью признал вину в содеянном и раскаялся в совершении преступления.

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор местному жителю, который незаконно приобрел для личного употребления и хранил при себе наркотическое вещество. Наркотики он приобрел у неустановленного лица с помощью своего мобильного телефона, который по решению суда был конфискован в пользу государства. Также виновному назначили исправительные работы. «Молодой человек в сентябре 2023 года незаконно приобрел у неустановленного лица с помощью своего сотового телефона наркотическое вещество. Он хранил его при себе и в тот же день был задержан сотрудниками полиции. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 360 часов. Телефон, использованный при совершении преступления конфискован в доход государства, а наркотики уничтожены», — сообщается на сайте суда. При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Среди них — активное способствование в расследовании и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Также мужчина полностью признал вину в содеянном и раскаялся в совершении преступления.