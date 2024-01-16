16 января 2024

США отказались от новых поставок вооружения Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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США отказались от новых поставок военной помощи Украине из-за нехватки финансовых средств. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Наш последний пакет помощи [Украине] в области безопасности был одобрен 27 декабря. В настоящее время мы не работаем над формированием другого пакета помощи», — заявил Джон Кирби. Это связано с тем, что у США нет финансовых средств.

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США отказались от новых поставок военной помощи Украине из-за нехватки финансовых средств. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Наш последний пакет помощи [Украине] в области безопасности был одобрен 27 декабря. В настоящее время мы не работаем над формированием другого пакета помощи», — заявил Джон Кирби. Это связано с тем, что у США нет финансовых средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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