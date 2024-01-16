США отказались от новых поставок вооружения Украине

США отказались от новых поставок военной помощи Украине из-за нехватки финансовых средств. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Наш последний пакет помощи [Украине] в области безопасности был одобрен 27 декабря. В настоящее время мы не работаем над формированием другого пакета помощи», — заявил Джон Кирби. Это связано с тем, что у США нет финансовых средств.
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