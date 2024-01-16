США отказались от новых поставок вооружения Украине

17 января 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

США отказались от новых поставок военной помощи Украине из-за нехватки финансовых средств. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Наш последний пакет помощи [Украине] в области безопасности был одобрен 27 декабря. В настоящее время мы не работаем над формированием другого пакета помощи», — заявил Джон Кирби. Это связано с тем, что у США нет финансовых средств.

США отказались от новых поставок военной помощи Украине из-за нехватки финансовых средств. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Наш последний пакет помощи [Украине] в области безопасности был одобрен 27 декабря. В настоящее время мы не работаем над формированием другого пакета помощи», — заявил Джон Кирби. Это связано с тем, что у США нет финансовых средств.