Пермяку, убившему и выбросившему тело своей девушки с балкона, вынесли приговор

17 января 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Суд отправил преступника в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителю Перми, который жестоко зарезал свою возлюбленную и выбросил ее тело с балкона, вынесен приговор в виде 11 лет колонии. Мотовилихинский районный суд отправил преступника в колонию строго режима. Информация об этом размещена в картотеке суда. В ходе процесса стало понятно, что молодой человек не помнит, как убивал свою девушку. Они вместе выпивали, потом он уснул, а когда проснулся, то увидел бездыханное тело своей 21-летней пассии. При этом квартира была закрыта изнутри, и пермяк уверен, что к ним никто не приходил. Преступник завернул тело девушки в ковер, потом сбросил его с балкона третьего этажа и оттащил в сторону. Этот момент сняла на видео его соседка с первого этажа, которая и вызвала полицию. Свою вину пермяк признал частично. «Суд признал пермяка виновным и приговорил к 11 годам колонии строго режима», — говорится в решении суда. Эксперты установили, что пермяк нанес девушке не менее 100 ударов. Из них шесть ударов были тупым предметом по голове и не менее 94 ударов ножом по телу. Родители убитой девушки были недовольны тем, что преступника судят за умышленное убийство. Они настаивали на том, что это убийство с особой жестокостью и дело вернуть в прокуратуру для изменения статьи обвинения на более тяжкую, но этого не произошло. Жестокое преступление произошло 4 августа 2022 года. Сразу после убийства родственники девушки предположили, что молодой человек зарезал ее из ревности. Незадолго до этого пермячка вернулась в домой из отпуска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителю Перми, который жестоко зарезал свою возлюбленную и выбросил ее тело с балкона, вынесен приговор в виде 11 лет колонии. Мотовилихинский районный суд отправил преступника в колонию строго режима. Информация об этом размещена в картотеке суда. В ходе процесса стало понятно, что молодой человек не помнит, как убивал свою девушку. Они вместе выпивали, потом он уснул, а когда проснулся, то увидел бездыханное тело своей 21-летней пассии. При этом квартира была закрыта изнутри, и пермяк уверен, что к ним никто не приходил. Преступник завернул тело девушки в ковер, потом сбросил его с балкона третьего этажа и оттащил в сторону. Этот момент сняла на видео его соседка с первого этажа, которая и вызвала полицию. Свою вину пермяк признал частично. «Суд признал пермяка виновным и приговорил к 11 годам колонии строго режима», — говорится в решении суда. Эксперты установили, что пермяк нанес девушке не менее 100 ударов. Из них шесть ударов были тупым предметом по голове и не менее 94 ударов ножом по телу. Родители убитой девушки были недовольны тем, что преступника судят за умышленное убийство. Они настаивали на том, что это убийство с особой жестокостью и дело вернуть в прокуратуру для изменения статьи обвинения на более тяжкую, но этого не произошло. Жестокое преступление произошло 4 августа 2022 года. Сразу после убийства родственники девушки предположили, что молодой человек зарезал ее из ревности. Незадолго до этого пермячка вернулась в домой из отпуска.