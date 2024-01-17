Челябинцев осудили за избиение несовершеннолетних детей

18 января 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Виновным было назначено по сто часов обязательных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Аше Челябинской области был вынесен приговор местной жительнице и ее сожителю за причинение побоев несовершеннолетним детям. Каждому было назначено сто часов обязательных работ, сообщили 18 января в пресс-центре областной прокуратуры. «Приговором Ашинского городского суда жительница города Сим и ее сожитель признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116.1 УК РФ за нанесение побоев. С учетом позиции государственного обвинителя, возражавшего против прекращения уголовного дела, суд назначил виновным наказание в виде 100 часов обязательных работ каждому», — сообщили в ведомстве. В сентябре 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать нанесла 17-летнему сыну и 16-летней дочери удары кулаком по лицу. При этом нетрезвый сожитель также нанес побои несовершеннолетним потерпевшим. В суде 17-летний сын, 16-летняя дочь и мать виновной заявили ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Это было связано с принесением извинений и заглаживанием морального вреда со стороны жительницы города Сим и ее сожителя перед потерпевшими.

В Аше Челябинской области был вынесен приговор местной жительнице и ее сожителю за причинение побоев несовершеннолетним детям. Каждому было назначено сто часов обязательных работ, сообщили 18 января в пресс-центре областной прокуратуры. «Приговором Ашинского городского суда жительница города Сим и ее сожитель признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116.1 УК РФ за нанесение побоев. С учетом позиции государственного обвинителя, возражавшего против прекращения уголовного дела, суд назначил виновным наказание в виде 100 часов обязательных работ каждому», — сообщили в ведомстве. В сентябре 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать нанесла 17-летнему сыну и 16-летней дочери удары кулаком по лицу. При этом нетрезвый сожитель также нанес побои несовершеннолетним потерпевшим. В суде 17-летний сын, 16-летняя дочь и мать виновной заявили ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Это было связано с принесением извинений и заглаживанием морального вреда со стороны жительницы города Сим и ее сожителя перед потерпевшими.