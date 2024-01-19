Бастрыкин запросил доклад о свердловском полицейском, обвиняемом в избиении людей

Бастрыкин запросил доклад о противоправных действиях свердловского полицейского

20 января 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин запросил доклад о деле полицейского, обвиняемого по статье 286 УК РФ Фото: Пресс-служба Государственной Думы Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о противоправных действиях полицейского в Свердловской области. Бывший сотрудник МВД из поселка Шаля обвиняется в избиении трех граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). По версии следствия, в период 2019—2021 годов бывший участковый уполномоченный полиции отделения УУП и ПДН МО МВД России „Шалинский“ применил физическое насилие в отношении трех граждан», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Глава Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по региону Анатолию Надбитову доложить о результатах следствия и проверки подозреваемого. Уточняется, что фигурант дела задержан, ему предъявлено обвинение. Бывший сотрудник МВД сообщил следователям, что полицейские якобы причастны к сокрытию информации о телах нескольких неопознанных граждан. Проводится процессуальная проверка, доводы о причастности полицейских не подтвердились.

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о противоправных действиях полицейского в Свердловской области. Бывший сотрудник МВД из поселка Шаля обвиняется в избиении трех граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). По версии следствия, в период 2019—2021 годов бывший участковый уполномоченный полиции отделения УУП и ПДН МО МВД России „Шалинский“ применил физическое насилие в отношении трех граждан», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Глава Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по региону Анатолию Надбитову доложить о результатах следствия и проверки подозреваемого. Уточняется, что фигурант дела задержан, ему предъявлено обвинение. Бывший сотрудник МВД сообщил следователям, что полицейские якобы причастны к сокрытию информации о телах нескольких неопознанных граждан. Проводится процессуальная проверка, доводы о причастности полицейских не подтвердились.