19 января 2024

Бастрыкин запросил доклад о свердловском полицейском, обвиняемом в избиении людей

Бастрыкин запросил доклад о противоправных действиях свердловского полицейского
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин запросил доклад о деле полицейского, обвиняемого по статье 286 УК РФ Фото:

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о противоправных действиях полицейского в Свердловской области. Бывший сотрудник МВД из поселка Шаля обвиняется в избиении трех граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). По версии следствия, в период 2019—2021 годов бывший участковый уполномоченный полиции отделения УУП и ПДН МО МВД России „Шалинский“ применил физическое насилие в отношении трех граждан», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Глава Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по региону Анатолию Надбитову доложить о результатах следствия и проверки подозреваемого.

Уточняется, что фигурант дела задержан, ему предъявлено обвинение. Бывший сотрудник МВД сообщил следователям, что полицейские якобы причастны к сокрытию информации о телах нескольких неопознанных граждан. Проводится процессуальная проверка, доводы о причастности полицейских не подтвердились.

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Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о противоправных действиях полицейского в Свердловской области. Бывший сотрудник МВД из поселка Шаля обвиняется в избиении трех граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). По версии следствия, в период 2019—2021 годов бывший участковый уполномоченный полиции отделения УУП и ПДН МО МВД России „Шалинский“ применил физическое насилие в отношении трех граждан», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Глава Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по региону Анатолию Надбитову доложить о результатах следствия и проверки подозреваемого. Уточняется, что фигурант дела задержан, ему предъявлено обвинение. Бывший сотрудник МВД сообщил следователям, что полицейские якобы причастны к сокрытию информации о телах нескольких неопознанных граждан. Проводится процессуальная проверка, доводы о причастности полицейских не подтвердились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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