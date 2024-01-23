В Перми депутаты запретили использовать видео и звуки на рекламных экранах

Пермские парламентарии одобрили запрет на использование динамических изображений на светодиодных рекламных экранах. Решение приняли на пленарном заседании думы.
«Проект о внесении изменений в решение Пермской городской думы „Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Перми“ принят единогласно. „За“ проголосовали 33 депутата», — подытожил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.
Администрация Перми считает, что мигания, мерцания и звуковые эффекты приводят к световому загрязнению города и мешают комфорту горожан. Замглавы Перми Яна Фурман отметила, что проект не требует публичных слушаний, кроме того, изменение не повлияет на доходы города от рекламы. Изменения не коснутся медиафасадов.
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