Гумкорпус ХМАО эвакуировал из красной зоны бойцов, нуждающихся в срочном лечении

23 января 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Раненых солдат вывезли на Кременском направлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольцы гуманитарного корпуса ХМАО помогли эвакуировать из красной зоны 15 российских военных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры корпуса. «Сразу три экипажа гуманитарного корпуса [ХМАО] эвакуировали российских бойцов из красной зоны сегодня ночью. Потребовалась помощь наших добровольцев, чтобы вывезти раненых на кременском направлении. Солдат забирали экипажи. Всего вывезли 15 военнослужащих, которым требовалась экстренная медицинская помощь. Пострадавших доставили в госпиталь в желтой зоне», — написали волонтеры в telegram-канале. По их словам, эвакуация прошла успешна. Ранее добровольцы гуманитарного корпуса Югры планировали доставить пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. В акции приняли участие предприниматели из Советского и Зеленоборска. Они отметили, что помогают бойцам, чтобы они чувствовали поддержку земляков.

Добровольцы гуманитарного корпуса ХМАО помогли эвакуировать из красной зоны 15 российских военных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры корпуса. «Сразу три экипажа гуманитарного корпуса [ХМАО] эвакуировали российских бойцов из красной зоны сегодня ночью. Потребовалась помощь наших добровольцев, чтобы вывезти раненых на кременском направлении. Солдат забирали экипажи. Всего вывезли 15 военнослужащих, которым требовалась экстренная медицинская помощь. Пострадавших доставили в госпиталь в желтой зоне», — написали волонтеры в telegram-канале. По их словам, эвакуация прошла успешна. Ранее добровольцы гуманитарного корпуса Югры планировали доставить пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. В акции приняли участие предприниматели из Советского и Зеленоборска. Они отметили, что помогают бойцам, чтобы они чувствовали поддержку земляков.