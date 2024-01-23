Гумкорпус ХМАО эвакуировал из красной зоны бойцов, нуждающихся в срочном лечении

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Раненых солдат вывезли на Кременском направлении Фото:
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Добровольцы гуманитарного корпуса ХМАО помогли эвакуировать из красной зоны 15 российских военных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры корпуса.

«Сразу три экипажа гуманитарного корпуса [ХМАО] эвакуировали российских бойцов из красной зоны сегодня ночью. Потребовалась помощь наших добровольцев, чтобы вывезти раненых на кременском направлении. Солдат забирали экипажи. Всего вывезли 15 военнослужащих, которым требовалась экстренная медицинская помощь. Пострадавших доставили в госпиталь в желтой зоне», — написали волонтеры в telegram-канале. По их словам, эвакуация прошла успешна.

Ранее добровольцы гуманитарного корпуса Югры планировали доставить пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. В акции приняли участие предприниматели из Советского и Зеленоборска. Они отметили, что помогают бойцам, чтобы они чувствовали поддержку земляков.

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Добровольцы гуманитарного корпуса ХМАО помогли эвакуировать из красной зоны 15 российских военных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры корпуса. «Сразу три экипажа гуманитарного корпуса [ХМАО] эвакуировали российских бойцов из красной зоны сегодня ночью. Потребовалась помощь наших добровольцев, чтобы вывезти раненых на кременском направлении. Солдат забирали экипажи. Всего вывезли 15 военнослужащих, которым требовалась экстренная медицинская помощь. Пострадавших доставили в госпиталь в желтой зоне», — написали волонтеры в telegram-канале. По их словам, эвакуация прошла успешна. Ранее добровольцы гуманитарного корпуса Югры планировали доставить пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. В акции приняли участие предприниматели из Советского и Зеленоборска. Они отметили, что помогают бойцам, чтобы они чувствовали поддержку земляков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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