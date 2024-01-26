Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о вырубке леса в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращения жителей Нижнего Тагила о незаконной вырубке леса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По мнению [свердловских] заявителей, вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку, а также повлечет невосполнимые потери для фауны. Александр Бастрыкин поручил врио руководителя свердловского СК Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по этому факту», — пишет telegram-канал «Следком».
По данным следователей, на месте вырубленного леса хотят организовать щебечный карьер. Свердловчане обращались с жалобами в уполномоченные органы. Бастрыкин поставил ситуацию на личный контроль, добавили в СК.
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