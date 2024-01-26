Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о вырубке леса в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Незаконная вырубка леса. Свердловская область, поселок Рассоха, деревья, лес, вырубка леса, лесозаготовка, вырубка деревьев
На месте вырубленного леса хотят организовать карьер Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращения жителей Нижнего Тагила о незаконной вырубке леса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По мнению [свердловских] заявителей, вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку, а также повлечет невосполнимые потери для фауны. Александр Бастрыкин поручил врио руководителя свердловского СК Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по этому факту», — пишет telegram-канал «Следком».

По данным следователей, на месте вырубленного леса хотят организовать щебечный карьер. Свердловчане обращались с жалобами в уполномоченные органы. Бастрыкин поставил ситуацию на личный контроль, добавили в СК.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращения жителей Нижнего Тагила о незаконной вырубке леса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По мнению [свердловских] заявителей, вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку, а также повлечет невосполнимые потери для фауны. Александр Бастрыкин поручил врио руководителя свердловского СК Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по этому факту», — пишет telegram-канал «Следком». По данным следователей, на месте вырубленного леса хотят организовать щебечный карьер. Свердловчане обращались с жалобами в уполномоченные органы. Бастрыкин поставил ситуацию на личный контроль, добавили в СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...