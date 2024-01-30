Пермское ГУФСИН закупило в соликамской колонии десятки тысяч куриных яиц

31 января 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

По условиям контракта колония обязуется поставить 55 тысяч куриных яиц Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главное управление ФСИН по Пермскому краю закупило партию куриных яиц в исправительной колонии №9 в Соликамске (ИК-9). Цена контракта на поставку товара составила около полумиллиона рублей. Стоимость одного яйца — 8,5 рублей, общее количество — 55 тысяч штук. «Государственный контракт на поставку продуктов питания (куриные яйца в скорлупе свежие) в рамках оборонного заказа. Цена — 467,5 тысяч рублей. Количество яиц — 55 тысяч штук. Заказчик — ГУФСИН России по Пермскому краю. Поставщик — ИК-9 города Соликамска. Источник финансирования контракта — федеральный бюджет», — сообщается в документе на сайте госзакупок. В договоре уточняется, что поставщик обязуется отправить заказчику товар партиями согласно отгрузочной разнарядке в срок до 1 января 2024 года. Закупка у единственного поставщика проводилась согласно постановлению правительства РФ об утверждении перечня товаров, производимых учреждениями уголовно-исполнительной системы. Ранее URA.RU рассказывало, что ГУФСИН по Пермскому краю закупает телевизоры и холодильники у крупной российской сети магазинов «Ситилинк». Цена контракта составляет 226 тысяч рублей.

Главное управление ФСИН по Пермскому краю закупило партию куриных яиц в исправительной колонии №9 в Соликамске (ИК-9). Цена контракта на поставку товара составила около полумиллиона рублей. Стоимость одного яйца — 8,5 рублей, общее количество — 55 тысяч штук. «Государственный контракт на поставку продуктов питания (куриные яйца в скорлупе свежие) в рамках оборонного заказа. Цена — 467,5 тысяч рублей. Количество яиц — 55 тысяч штук. Заказчик — ГУФСИН России по Пермскому краю. Поставщик — ИК-9 города Соликамска. Источник финансирования контракта — федеральный бюджет», — сообщается в документе на сайте госзакупок. В договоре уточняется, что поставщик обязуется отправить заказчику товар партиями согласно отгрузочной разнарядке в срок до 1 января 2024 года. Закупка у единственного поставщика проводилась согласно постановлению правительства РФ об утверждении перечня товаров, производимых учреждениями уголовно-исполнительной системы. Ранее URA.RU рассказывало, что ГУФСИН по Пермскому краю закупает телевизоры и холодильники у крупной российской сети магазинов «Ситилинк». Цена контракта составляет 226 тысяч рублей.