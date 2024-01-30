30 января 2024

Пермское ГУФСИН закупило в соликамской колонии десятки тысяч куриных яиц

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яица. Тюмень , яйца, яица, решетка яиц, десяток
По условиям контракта колония обязуется поставить 55 тысяч куриных яиц Фото:

Главное управление ФСИН по Пермскому краю закупило партию куриных яиц в исправительной колонии №9 в Соликамске (ИК-9). Цена контракта на поставку товара составила около полумиллиона рублей. Стоимость одного яйца — 8,5 рублей, общее количество — 55 тысяч штук.

«Государственный контракт на поставку продуктов питания (куриные яйца в скорлупе свежие) в рамках оборонного заказа. Цена — 467,5 тысяч рублей. Количество яиц — 55 тысяч штук. Заказчик — ГУФСИН России по Пермскому краю. Поставщик — ИК-9 города Соликамска. Источник финансирования контракта — федеральный бюджет», — сообщается в документе на сайте госзакупок.

В договоре уточняется, что поставщик обязуется отправить заказчику товар партиями согласно отгрузочной разнарядке в срок до 1 января 2024 года. Закупка у единственного поставщика проводилась согласно постановлению правительства РФ об утверждении перечня товаров, производимых учреждениями уголовно-исполнительной системы.

Ранее URA.RU рассказывало, что ГУФСИН по Пермскому краю закупает телевизоры и холодильники у крупной российской сети магазинов «Ситилинк». Цена контракта составляет 226 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главное управление ФСИН по Пермскому краю закупило партию куриных яиц в исправительной колонии №9 в Соликамске (ИК-9). Цена контракта на поставку товара составила около полумиллиона рублей. Стоимость одного яйца — 8,5 рублей, общее количество — 55 тысяч штук. «Государственный контракт на поставку продуктов питания (куриные яйца в скорлупе свежие) в рамках оборонного заказа. Цена — 467,5 тысяч рублей. Количество яиц — 55 тысяч штук. Заказчик — ГУФСИН России по Пермскому краю. Поставщик — ИК-9 города Соликамска. Источник финансирования контракта — федеральный бюджет», — сообщается в документе на сайте госзакупок. В договоре уточняется, что поставщик обязуется отправить заказчику товар партиями согласно отгрузочной разнарядке в срок до 1 января 2024 года. Закупка у единственного поставщика проводилась согласно постановлению правительства РФ об утверждении перечня товаров, производимых учреждениями уголовно-исполнительной системы. Ранее URA.RU рассказывало, что ГУФСИН по Пермскому краю закупает телевизоры и холодильники у крупной российской сети магазинов «Ситилинк». Цена контракта составляет 226 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...