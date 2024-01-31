31 января 2024

В минздраве сообщили о состоянии пострадавших в массовой аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень

Пострадавшие на трассе Екатеринбург-Тюмень чувствуют себя удовлетворительно
© Служба новостей «URA.RU»
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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, больничный коридор, больница
Одного человека доставили в больницу Фото:

Двое пострадавших на трассе Екатеринбург-Тюмень, где столкнулось девять машин, находятся в удовлетворительном состоянии. Еще одного человека отвезли в районную больницу, сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.

«Медики бригады трассового пункта Территориального центра медицины катастроф Свердловской области, которая базируется в Богдановиче, оперативно прибыли на место происшествия. Оказана помощь двум пострадавшим, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Еще один пациент госпитализирован в районную больницу Богдановича», — заявили в пресс-службе.

Движение на трассе Екатеринбург-Тюмень перекрыли в оба направления из-за массовой аварии. Там столкнулись девять машин, в результате чего пострадало два человека.

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Двое пострадавших на трассе Екатеринбург-Тюмень, где столкнулось девять машин, находятся в удовлетворительном состоянии. Еще одного человека отвезли в районную больницу, сообщает министерство здравоохранения Свердловской области. «Медики бригады трассового пункта Территориального центра медицины катастроф Свердловской области, которая базируется в Богдановиче, оперативно прибыли на место происшествия. Оказана помощь двум пострадавшим, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Еще один пациент госпитализирован в районную больницу Богдановича», — заявили в пресс-службе. Движение на трассе Екатеринбург-Тюмень перекрыли в оба направления из-за массовой аварии. Там столкнулись девять машин, в результате чего пострадало два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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