В минздраве сообщили о состоянии пострадавших в массовой аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень

Двое пострадавших на трассе Екатеринбург-Тюмень, где столкнулось девять машин, находятся в удовлетворительном состоянии. Еще одного человека отвезли в районную больницу, сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.
«Медики бригады трассового пункта Территориального центра медицины катастроф Свердловской области, которая базируется в Богдановиче, оперативно прибыли на место происшествия. Оказана помощь двум пострадавшим, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Еще один пациент госпитализирован в районную больницу Богдановича», — заявили в пресс-службе.
Движение на трассе Екатеринбург-Тюмень перекрыли в оба направления из-за массовой аварии. Там столкнулись девять машин, в результате чего пострадало два человека.
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