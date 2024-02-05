05 февраля 2024

У девочки, умершей в пермской больнице после пробы Манту, нашли порок сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививочный пункт в ТЦ "ГиперСити". Курган, больница, машина скорой помощи, медицина, поликилиника, госпитализация, скорая помошь
Экспертиза даст оценку действиям врачей Фото:

Основной причиной смерти четырехмесячной девочки в больнице в Кудымкаре после пробы Манту стала инфекция дыхательных путей. Также у нее обнаружен врожденный порок сердца.

«Основная причина: респираторная инфекция верхних и нижних дыхательных путей, очаги пневмонии. Врожденный порок сердца откуда-то, перегородка в ней, и много чего еще», — рассказала «Парма-новости» мама ребенка. Она не понимает, как это возможно, поскольку никаких симптомов порока не было.

По факту трагедии, случившейся в декабре 2023 года, возбуждено уголовное дело. Сейчас назначена повторная судебно-медицинская экспертиза, которая оценит действия врачей. Малышке 11 декабря в поликлинике участковый педиатр сделала пробу Манту. Ночью у девочки повысилась температура, ребенка госпитализировали в стационар. 14 декабря она скончалась. В минздраве Пермского края заверили, что проба Манту и летальный исход не связаны между собой.

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Основной причиной смерти четырехмесячной девочки в больнице в Кудымкаре после пробы Манту стала инфекция дыхательных путей. Также у нее обнаружен врожденный порок сердца. «Основная причина: респираторная инфекция верхних и нижних дыхательных путей, очаги пневмонии. Врожденный порок сердца откуда-то, перегородка в ней, и много чего еще», — рассказала «Парма-новости» мама ребенка. Она не понимает, как это возможно, поскольку никаких симптомов порока не было. По факту трагедии, случившейся в декабре 2023 года, возбуждено уголовное дело. Сейчас назначена повторная судебно-медицинская экспертиза, которая оценит действия врачей. Малышке 11 декабря в поликлинике участковый педиатр сделала пробу Манту. Ночью у девочки повысилась температура, ребенка госпитализировали в стационар. 14 декабря она скончалась. В минздраве Пермского края заверили, что проба Манту и летальный исход не связаны между собой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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