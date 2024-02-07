Бастрыкин взял на контроль ситуацию с замерзающими школами челябинского поселка

07 февраля 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин ждет доклад от руководства челябинского следкома Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отоплением в школах и детских садах поселка Наровчатка (Челябинская область). По словам местных жителей, температура в учреждениях не достаточна для пребывания там детей. Председатель СК РФ ждет от руководства челябинского следкома доклад о ходе проверки, сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального аппарата ведомства. «В СМИ размещено обращение к руководству СК РФ, в котором жители поселка Наровчатка Агаповского района Челябинской области сообщают о том, что дошкольные и школьные учреждения поселка недостаточно отапливаются. Проблема длительное время не решается», — сообщает пресс-служба СК РФ. Там отметили, что в региональном управлении СКР по данному факту уже проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководству СКР по Челябинской области представить доклад о ее ходе и результатах.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отоплением в школах и детских садах поселка Наровчатка (Челябинская область). По словам местных жителей, температура в учреждениях не достаточна для пребывания там детей. Председатель СК РФ ждет от руководства челябинского следкома доклад о ходе проверки, сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального аппарата ведомства. «В СМИ размещено обращение к руководству СК РФ, в котором жители поселка Наровчатка Агаповского района Челябинской области сообщают о том, что дошкольные и школьные учреждения поселка недостаточно отапливаются. Проблема длительное время не решается», — сообщает пресс-служба СК РФ. Там отметили, что в региональном управлении СКР по данному факту уже проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководству СКР по Челябинской области представить доклад о ее ходе и результатах.