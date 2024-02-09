Карлсон прождал Путина перед интервью два часа

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Карлсон ждал президента несколько часов Фото:

Американский журналист Такер Карлсон прождал президента РФ Владимира Путина перед интервью два часа. Об этом сообщил сам журналист. Он отметил, что всего пробыл в Кремле пять часов.

«Мы были в Кремле почти пять часов, что стало весьма примечательным опытом», — заявил Карлсон в видеозаписи, опубликованной на его официальном сайте. Как отметил журналист, президент припозднился на два часа.

Журналист назвал эту ситуацию «весьма примечательным опытом». Он отметил просторные исторические залы Кремля, сравнив их с помещения правительственных зданий в Вашингтоне.

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Американский журналист Такер Карлсон прождал президента РФ Владимира Путина перед интервью два часа. Об этом сообщил сам журналист. Он отметил, что всего пробыл в Кремле пять часов. «Мы были в Кремле почти пять часов, что стало весьма примечательным опытом», — заявил Карлсон в видеозаписи, опубликованной на его официальном сайте. Как отметил журналист, президент припозднился на два часа. Журналист назвал эту ситуацию «весьма примечательным опытом». Он отметил просторные исторические залы Кремля, сравнив их с помещения правительственных зданий в Вашингтоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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