Карлсон прождал Путина перед интервью два часа

Карлсон ждал президента несколько часов
Американский журналист Такер Карлсон прождал президента РФ Владимира Путина перед интервью два часа. Об этом сообщил сам журналист. Он отметил, что всего пробыл в Кремле пять часов.
«Мы были в Кремле почти пять часов, что стало весьма примечательным опытом», —
Журналист назвал эту ситуацию «весьма примечательным опытом». Он отметил просторные исторические залы Кремля, сравнив их с помещения правительственных зданий в Вашингтоне.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.