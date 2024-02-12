На месте бара, мешавшего екатеринбургской элите, открыли итальянский ресторан. Фото

В Екатеринбурге открыли обновленный ресторан «Леонардо, дай пиццы»

12 февраля 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Заведение уже готово встречать гостей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на месте виски-бара Churchill («Черчиль»), шум которого раздражал жителей элитного ЖК «Тихвин», открылся обновленный ресторан Leo (он же «Леонардо, дай пиццы»). Заведение стало полной противоположностью того, что здесь было ранее: вместо сигар и крепкого алкоголя — детские завтраки, вместо деловых сделок — семейные вечера. «Концепция Churchill, который существовал 15 лет, устарела. К тому же жители клубного дома жаловались, что в баре было слишком шумно, а он находится в подъезде. Мы решили перенести „Леонардо, дай пиццы“ на второй этаж, а бар разместить внизу», — рассказали URA.RU представители Leo. Новым заведением с коктейлями активно занимается команда питерского El Copitas, который вошел в топ-50 лучших баров мира. По признанию директора Asado Group Алексея Кожокина, им хотелось сделать альтер эго Churchill, но при этом сохранить привычную локацию, где можно было бы вкусно проводить время. К меню подошли основательно: убрали 70% позиций, переосмыслили подачу блюд, добавили больше овощей и сыров. Что касается формата заведения — оно стало семейным. «Добавили детской тематики, потому что ее было очень мало — и в доме, и в целом по городу. Вскоре здесь появятся интерактивные панели, тактильная доска с большим количеством софта, который направлен на развитие моторики, внимания и памяти», — пояснил директора Asado Group. Из других новшеств: вместо темного перегруженного интерьера Churchill и кислотных цветов прежнего «Леонардо, дай пиццы» — светлые тона, точечное освещение и дань моде на винтаж. Например, некоторые стулья Кожокин привез из своего дома в деревне на Селигере, а часть нашли на барахолках. О том, что заведение сменит локацию, стало известно почти год назад. Запуск обновленного «Леонардо, дай пиццы» планировали провести в конце лета 2023 года, но сроки сдвинулись на феврале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге на месте виски-бара Churchill («Черчиль»), шум которого раздражал жителей элитного ЖК «Тихвин», открылся обновленный ресторан Leo (он же «Леонардо, дай пиццы»). Заведение стало полной противоположностью того, что здесь было ранее: вместо сигар и крепкого алкоголя — детские завтраки, вместо деловых сделок — семейные вечера. «Концепция Churchill, который существовал 15 лет, устарела. К тому же жители клубного дома жаловались, что в баре было слишком шумно, а он находится в подъезде. Мы решили перенести „Леонардо, дай пиццы“ на второй этаж, а бар разместить внизу», — рассказали URA.RU представители Leo. Новым заведением с коктейлями активно занимается команда питерского El Copitas, который вошел в топ-50 лучших баров мира. По признанию директора Asado Group Алексея Кожокина, им хотелось сделать альтер эго Churchill, но при этом сохранить привычную локацию, где можно было бы вкусно проводить время. К меню подошли основательно: убрали 70% позиций, переосмыслили подачу блюд, добавили больше овощей и сыров. Что касается формата заведения — оно стало семейным. «Добавили детской тематики, потому что ее было очень мало — и в доме, и в целом по городу. Вскоре здесь появятся интерактивные панели, тактильная доска с большим количеством софта, который направлен на развитие моторики, внимания и памяти», — пояснил директора Asado Group. Из других новшеств: вместо темного перегруженного интерьера Churchill и кислотных цветов прежнего «Леонардо, дай пиццы» — светлые тона, точечное освещение и дань моде на винтаж. Например, некоторые стулья Кожокин привез из своего дома в деревне на Селигере, а часть нашли на барахолках. О том, что заведение сменит локацию, стало известно почти год назад. Запуск обновленного «Леонардо, дай пиццы» планировали провести в конце лета 2023 года, но сроки сдвинулись на феврале.