В Москве старшекласснику грозит 6 лет тюрьмы из-за найденной банковской карты

14 февраля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Школьнику, потратившему деньги с чужой карты грозит срок за «кражу» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Москве старшеклассник нашел банковскую карту около торгового центра и сразу же потратил часть денег на ней. Теперь школьнику грозит до шести лет лишения свободы по статье «Кража», передает telegram-канал Shot. Школьник нашел банковскую карту около ТЦ «Петровский». После этого он и его друзья пошли по магазинам, однако успели накупить вещей только на четыре тысячи. Позже выяснилось, что карту потерял школьник, траты которого контролирует отец. «Когда батя спросил сына, куда тот потратил весь лимит на карманные расходы, парень сильно удивился. Семья в итоге обратилась в полицию. Теперь в отношении парня возбуждено дело по статье „Кража“, ему грозит до шести лет тюрьмы», — пишет Shot.

В Москве старшеклассник нашел банковскую карту около торгового центра и сразу же потратил часть денег на ней. Теперь школьнику грозит до шести лет лишения свободы по статье «Кража», передает telegram-канал Shot. Школьник нашел банковскую карту около ТЦ «Петровский». После этого он и его друзья пошли по магазинам, однако успели накупить вещей только на четыре тысячи. Позже выяснилось, что карту потерял школьник, траты которого контролирует отец. «Когда батя спросил сына, куда тот потратил весь лимит на карманные расходы, парень сильно удивился. Семья в итоге обратилась в полицию. Теперь в отношении парня возбуждено дело по статье „Кража“, ему грозит до шести лет тюрьмы», — пишет Shot.