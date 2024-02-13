Создатель «Слова пацана» покажет челябинцам кино про борьбу спецслужб в ГДР

14 февраля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Челябинцев пригласили на предпремьерный показ сериала про борьбу спецслужб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Создатель сериала «Слово пацана», видеосервис Wink, покажет в Челябинске начало нового российского сериала о борьбе спецслужб в ГДР. Как URA.RU сообщили в челябинском филиале компании «Ростелеком», предпремьерный бесплатный показ пройдет 15 февраля. «Челябинцы одними из первых в стране узнают, как начинается новый российский сериал „ГДР“ (16+). Показ первых двух серий шпионской ретро-драмы пройдет 15 февраля в 19 часов 30 минут в кинотеатре „Синема парк Горки“. Вход будет свободным», — рассказали URA.RU в «Ростелекоме». В центре сюжета фильма стоит борьба за власть между американским ЦРУ и советским КГБ в Восточной Германии. В условиях скорого падения Берлинской стены главный герой сериала советский разведчик Александр Нечаев оказался в центре операции, организованной спецслужбами западных стран. У каждого персонажа в сериале будет своя роль и порой трагичная судьба. В фильме снялись популярные актеры. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Александр Голубев, Вадим Андреев, Геннадий Блинов, Дарья Урсуляк, Евгений Харитонов и другие. Директор челябинского филиала Евгений Макагонов отметил URA.RU, что судьбы некоторых героев разведки тесно переплетены с Уралом и Челябинской областью. Ими были известные ныне агенты Николай Кузнецов, Исхак Ахмеров, Павел Фитин, Станислав Глинский, Борис Батраев и Владимир Завершинский. Сериал создан кинокомпанией «Всемирные русские студии» при участии телекомпании НТВ, видеосервиса Wink.ru и «НМГ Студии». Поддержку в съемках оказал Институт развития интернета. При этом Wink первым покажет фильм 16 февраля, а после показ состоится на НТВ. Премьера сериала «Слово пацана» состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 9 ноября. Картина рассказала о молодежных группировках Казани в конце 1980-х годов. Драма вошла в тройку самым популярных среди челябинцев в течение зимних каникул. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Создатель сериала «Слово пацана», видеосервис Wink, покажет в Челябинске начало нового российского сериала о борьбе спецслужб в ГДР. Как URA.RU сообщили в челябинском филиале компании «Ростелеком», предпремьерный бесплатный показ пройдет 15 февраля. «Челябинцы одними из первых в стране узнают, как начинается новый российский сериал „ГДР“ (16+). Показ первых двух серий шпионской ретро-драмы пройдет 15 февраля в 19 часов 30 минут в кинотеатре „Синема парк Горки“. Вход будет свободным», — рассказали URA.RU в «Ростелекоме». В центре сюжета фильма стоит борьба за власть между американским ЦРУ и советским КГБ в Восточной Германии. В условиях скорого падения Берлинской стены главный герой сериала советский разведчик Александр Нечаев оказался в центре операции, организованной спецслужбами западных стран. У каждого персонажа в сериале будет своя роль и порой трагичная судьба. В фильме снялись популярные актеры. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Александр Голубев, Вадим Андреев, Геннадий Блинов, Дарья Урсуляк, Евгений Харитонов и другие. Директор челябинского филиала Евгений Макагонов отметил URA.RU, что судьбы некоторых героев разведки тесно переплетены с Уралом и Челябинской областью. Ими были известные ныне агенты Николай Кузнецов, Исхак Ахмеров, Павел Фитин, Станислав Глинский, Борис Батраев и Владимир Завершинский. Сериал создан кинокомпанией «Всемирные русские студии» при участии телекомпании НТВ, видеосервиса Wink.ru и «НМГ Студии». Поддержку в съемках оказал Институт развития интернета. При этом Wink первым покажет фильм 16 февраля, а после показ состоится на НТВ. Премьера сериала «Слово пацана» состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 9 ноября. Картина рассказала о молодежных группировках Казани в конце 1980-х годов. Драма вошла в тройку самым популярных среди челябинцев в течение зимних каникул.