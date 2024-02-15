Россия не будет исключать Украину из СНГ

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Заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности. Тюмень, флаги снг
Киев практически минимизировал свое участие в СНГ Фото:

Россия не будет исключать Украину из Содружества независимых государств (СНГ), поскольку это не прописано в нормативных документах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Нормативные документы СНГ вопрос исключения Украины не регламентируют. И в такой норме нет необходимости», — приводят «Известия» мнение дипломата.

Галузин пояснил, что Россия надеется, что в Киеве со временем придет понимание преимуществ нахождения в СНГ. Это формат, по его мнению, прежде всего направлен на поощрение сотрудничества в культурно-гуманитарной, торгово-экономической сферах.

События 2022 года существенно изменили течение процессов в некоторых постсоветских странах. Киев практически минимизировал свое участие в СНГ. Специальная военная операция кардинально изменила ход украинского кризиса, пишет МК.RU.

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Россия не будет исключать Украину из Содружества независимых государств (СНГ), поскольку это не прописано в нормативных документах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Нормативные документы СНГ вопрос исключения Украины не регламентируют. И в такой норме нет необходимости», — приводят «Известия» мнение дипломата. Галузин пояснил, что Россия надеется, что в Киеве со временем придет понимание преимуществ нахождения в СНГ. Это формат, по его мнению, прежде всего направлен на поощрение сотрудничества в культурно-гуманитарной, торгово-экономической сферах. События 2022 года существенно изменили течение процессов в некоторых постсоветских странах. Киев практически минимизировал свое участие в СНГ. Специальная военная операция кардинально изменила ход украинского кризиса, пишет МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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