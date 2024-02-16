Внук Зюганова госпитализирован в Москве

.
Депутат мосгордумы Леонид Зюганов, который является внуком политика Геннадия Зюганова, был госпитализирован в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Известно, что у младшего Зюганова ковид.
«Врачам он пожаловался на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле. Медики решили забрать Леонида Андреевича в больницу», — передает Mash. Сообщается, что в ближайшее время он будет проходить лечение в больнице.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.