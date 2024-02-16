Внук Зюганова госпитализирован в Москве

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Депутат мосгордумы Леонид Зюганов, который является внуком политика Геннадия Зюганова, был госпитализирован в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Известно, что у младшего Зюганова ковид.

«Врачам он пожаловался на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле. Медики решили забрать Леонида Андреевича в больницу», — передает Mash. Сообщается, что в ближайшее время он будет проходить лечение в больнице.

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Депутат мосгордумы Леонид Зюганов, который является внуком политика Геннадия Зюганова, был госпитализирован в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Известно, что у младшего Зюганова ковид. «Врачам он пожаловался на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле. Медики решили забрать Леонида Андреевича в больницу», — передает Mash. Сообщается, что в ближайшее время он будет проходить лечение в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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