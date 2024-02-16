МЧС предупредило пермяков об опасности из-за сильного ветра

В Пермском крае сильный ветер может привести к обрыву линий электропередач или падению различных конструкций. Об этом жителей предупредили представители управления МЧС России по региону в своем telegram-канале.
«В Пермском крае 18 февраля прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — говорится в сообщении представителей МЧС.
Представители ведомства посоветовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Они рекомендовали следить за состоянием дороги.
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