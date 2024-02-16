МЧС предупредило пермяков об опасности из-за сильного ветра

17 февраля 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

В Пермском крае ожидается сильный ветер Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае сильный ветер может привести к обрыву линий электропередач или падению различных конструкций. Об этом жителей предупредили представители управления МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В Пермском крае 18 февраля прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — говорится в сообщении представителей МЧС. Представители ведомства посоветовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Они рекомендовали следить за состоянием дороги.

В Пермском крае сильный ветер может привести к обрыву линий электропередач или падению различных конструкций. Об этом жителей предупредили представители управления МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В Пермском крае 18 февраля прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — говорится в сообщении представителей МЧС. Представители ведомства посоветовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Они рекомендовали следить за состоянием дороги.