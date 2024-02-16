16 февраля 2024

МЧС предупредило пермяков об опасности из-за сильного ветра

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, пенсионерка, бабушка, снег в городе, ветер, снег в лицо
В Пермском крае ожидается сильный ветер Фото:

В Пермском крае сильный ветер может привести к обрыву линий электропередач или падению различных конструкций. Об этом жителей предупредили представители управления МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«В Пермском крае 18 февраля прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — говорится в сообщении представителей МЧС.

Представители ведомства посоветовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Они рекомендовали следить за состоянием дороги.

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В Пермском крае сильный ветер может привести к обрыву линий электропередач или падению различных конструкций. Об этом жителей предупредили представители управления МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В Пермском крае 18 февраля прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — говорится в сообщении представителей МЧС. Представители ведомства посоветовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Они рекомендовали следить за состоянием дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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