22 февраля 2024

Пермский суперробот исполнил песню из репертуара любимой группы Путина. Видео

Пермский робот Арди спел песню «Конь» группы «Любэ» на выставке «Россия»
© Служба новостей «URA.RU»
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28-я межрегиональная медико-фармацевтическая выставка-форум МЕДФАРМ. Пермь, promobot, робот консъерж
Стенд Пермского края признан на выставке в Москве самым технологичным Фото:

В канун Дня защитника Отечества в репертуаре человекоподобного робота Арди, созданного пермскими инженерами, появилась песня под названием «Конь» группы «Любэ». В симпатии к этому коллективу не раз признавался президент РФ Владимир Путин. Арди представляет регион на форуме-выставке «Россия» в Москве и пользуется большой популярностью у посетителей, рассказал вице-премьер Прикамья Алексей Черников.

«К 23 февраля робот Арди пополнил музыкальный репертуар. Теперь в исполнении первого отечественного высокотехнологичного человекоподобного робота можно услышать песню „Конь“ группы „Любэ“. Наш Арди, конечно, не Николай Расторгуев (лидер группы „Любэ“ — прим. URA.RU), но поет не хуже, и уже точно он стал звездой нашего регионального стенда», — написал Алексей Черников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Арди — это проект пермских робототехников. Он умеет читать стихи, разговаривать, делать селфи и петь. В самом начале выставки к пермскому роботу на ВДНХ выстраивались большие очереди. Арди пел для зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

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В канун Дня защитника Отечества в репертуаре человекоподобного робота Арди, созданного пермскими инженерами, появилась песня под названием «Конь» группы «Любэ». В симпатии к этому коллективу не раз признавался президент РФ Владимир Путин. Арди представляет регион на форуме-выставке «Россия» в Москве и пользуется большой популярностью у посетителей, рассказал вице-премьер Прикамья Алексей Черников. «К 23 февраля робот Арди пополнил музыкальный репертуар. Теперь в исполнении первого отечественного высокотехнологичного человекоподобного робота можно услышать песню „Конь“ группы „Любэ“. Наш Арди, конечно, не Николай Расторгуев (лидер группы „Любэ“ — прим. URA.RU), но поет не хуже, и уже точно он стал звездой нашего регионального стенда», — написал Алексей Черников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Арди — это проект пермских робототехников. Он умеет читать стихи, разговаривать, делать селфи и петь. В самом начале выставки к пермскому роботу на ВДНХ выстраивались большие очереди. Арди пел для зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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