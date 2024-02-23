Компания властей оспорила решение Пермского УФАС о штрафе

В Соликамске МУП «Теплоэнерго» оспорило решение УФАС о штрафе на 2,9 млн рублей

24 февраля 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

Компанию властей оштрафовали почти на три млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU МУП «Теплоэнерго» из Соликамска (Пермский край) оспаривает штраф в размере 2,9 млн рублей, назначенный Пермским УФАС. Исковое заявление от коммунальщиков поступило в Арбитражный суд региона 22 февраля, указано в картотеке ведомства. «Заявление об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности от 22.02.2024. Истец: соликамское МУП „Теплоэнерго“», — написано на сайте суда. Компанию «Теплоэнерго» признали виновной в необоснованном отказе подрядчику в подключении прибора учета тепла в здании городского суда. В результате департамент был вынужден втрое переплачивать за поставку теплоэнергии. В антимонопольном ведомстве считают, что МУП злоупотребляло доминирующим положением на рынке. Выданные предписания по устранению нарушений были исполнены.

МУП «Теплоэнерго» из Соликамска (Пермский край) оспаривает штраф в размере 2,9 млн рублей, назначенный Пермским УФАС. Исковое заявление от коммунальщиков поступило в Арбитражный суд региона 22 февраля, указано в картотеке ведомства. «Заявление об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности от 22.02.2024. Истец: соликамское МУП „Теплоэнерго“», — написано на сайте суда. Компанию «Теплоэнерго» признали виновной в необоснованном отказе подрядчику в подключении прибора учета тепла в здании городского суда. В результате департамент был вынужден втрое переплачивать за поставку теплоэнергии. В антимонопольном ведомстве считают, что МУП злоупотребляло доминирующим положением на рынке. Выданные предписания по устранению нарушений были исполнены.