Компания властей оспорила решение Пермского УФАС о штрафе

МУП «Теплоэнерго» из Соликамска (Пермский край) оспаривает штраф в размере 2,9 млн рублей, назначенный Пермским УФАС. Исковое заявление от коммунальщиков поступило в Арбитражный суд региона 22 февраля, указано в картотеке ведомства.
«Заявление об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности от 22.02.2024. Истец: соликамское МУП „Теплоэнерго“», — написано на сайте суда.
Компанию «Теплоэнерго» признали виновной в необоснованном отказе подрядчику в подключении прибора учета тепла в здании городского суда. В результате департамент был вынужден втрое переплачивать за поставку теплоэнергии. В антимонопольном ведомстве считают, что МУП злоупотребляло доминирующим положением на рынке. Выданные предписания по устранению нарушений были исполнены.
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