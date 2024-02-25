25 февраля 2024
24 февраля 2024

В полиции Челябинска заявили о нехватке участковых

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы, отчет Андрея Меньшенина. Челябинск, меньшенин андрей
Информация о дефиците кадров прозвучала при общении Андрея Меньшенина с челябинскими депутатами Фото:

В Челябинске возник существенный некомплект службы участковых уполномоченных. Об этом заявил 26 февраля в выступлении перед депутатами гордумы начальник городского УМВД Андрей Меньшенин, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«По штату в УМВд 346 участковых уполномоченных Некомплект составляет 52 человека. Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков уже вышел на губернатора Алексея Текслера с предложением о дополнительном финансировании участковых, которые закреплены за теми или иными административными участками», — сообщил Меньшенин, отвечая на вопросы из зала.

Он также пояснил, что совмещение работы на двух участках существенно осложняет работу полицейских. Ранее руководство полицейского главка договорилось с главой региона о дополнительных выплатах из регионального бюджета сотрудникам патрульно-постовой службы (ППС). Эта мера также призвана была уменьшить нехватку патрульных полицейских.

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В Челябинске возник существенный некомплект службы участковых уполномоченных. Об этом заявил 26 февраля в выступлении перед депутатами гордумы начальник городского УМВД Андрей Меньшенин, передает с места событий корреспондент URA.RU. «По штату в УМВд 346 участковых уполномоченных Некомплект составляет 52 человека. Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков уже вышел на губернатора Алексея Текслера с предложением о дополнительном финансировании участковых, которые закреплены за теми или иными административными участками», — сообщил Меньшенин, отвечая на вопросы из зала. Он также пояснил, что совмещение работы на двух участках существенно осложняет работу полицейских. Ранее руководство полицейского главка договорилось с главой региона о дополнительных выплатах из регионального бюджета сотрудникам патрульно-постовой службы (ППС). Эта мера также призвана была уменьшить нехватку патрульных полицейских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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