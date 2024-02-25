В полиции Челябинска заявили о нехватке участковых

26 февраля 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Информация о дефиците кадров прозвучала при общении Андрея Меньшенина с челябинскими депутатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске возник существенный некомплект службы участковых уполномоченных. Об этом заявил 26 февраля в выступлении перед депутатами гордумы начальник городского УМВД Андрей Меньшенин, передает с места событий корреспондент URA.RU. «По штату в УМВд 346 участковых уполномоченных Некомплект составляет 52 человека. Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков уже вышел на губернатора Алексея Текслера с предложением о дополнительном финансировании участковых, которые закреплены за теми или иными административными участками», — сообщил Меньшенин, отвечая на вопросы из зала. Он также пояснил, что совмещение работы на двух участках существенно осложняет работу полицейских. Ранее руководство полицейского главка договорилось с главой региона о дополнительных выплатах из регионального бюджета сотрудникам патрульно-постовой службы (ППС). Эта мера также призвана была уменьшить нехватку патрульных полицейских.

В Челябинске возник существенный некомплект службы участковых уполномоченных. Об этом заявил 26 февраля в выступлении перед депутатами гордумы начальник городского УМВД Андрей Меньшенин, передает с места событий корреспондент URA.RU. «По штату в УМВд 346 участковых уполномоченных Некомплект составляет 52 человека. Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков уже вышел на губернатора Алексея Текслера с предложением о дополнительном финансировании участковых, которые закреплены за теми или иными административными участками», — сообщил Меньшенин, отвечая на вопросы из зала. Он также пояснил, что совмещение работы на двух участках существенно осложняет работу полицейских. Ранее руководство полицейского главка договорилось с главой региона о дополнительных выплатах из регионального бюджета сотрудникам патрульно-постовой службы (ППС). Эта мера также призвана была уменьшить нехватку патрульных полицейских.