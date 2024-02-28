Появилось видео, как найденный мертвым в лесу екатеринбуржец оставил машину. Видео

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Оттепель в Екатеринбурге, обочина, улица карла либкнехта, грязная машина, грязный город
Свердловчанина объявили в розыск ночью 28 февраля, но вскоре нашли мертвым в лесу (архивное фото) Фото:

Камеры коттеджного поселка «Шато-2» (Свердловская область) записали, как погибший мужчина оставил свою машину на парковке и ушел. Информация об этом появилась в мессенджере Telegram.

«Мужчина приехал в коттеджный поселок „Шато-2“ около 13 часов 40 минут 27 февраля. На записи с камер видеонаблюдения видно, что Александр заехал на машине на территорию поселка, оставил автомобиль и ушел в неизвестном направлении. По словам местных жителей, прежде чем уйти, он закрыл авто», — говорится в сообщении telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».

О том, что пропавшего екатеринбуржца нашли мертвым в лесу, ранее сообщало URA.RU. На данный момент следователи выясняют причины происшествия.

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Камеры коттеджного поселка «Шато-2» (Свердловская область) записали, как погибший мужчина оставил свою машину на парковке и ушел. Информация об этом появилась в мессенджере Telegram. «Мужчина приехал в коттеджный поселок „Шато-2“ около 13 часов 40 минут 27 февраля. На записи с камер видеонаблюдения видно, что Александр заехал на машине на территорию поселка, оставил автомобиль и ушел в неизвестном направлении. По словам местных жителей, прежде чем уйти, он закрыл авто», — говорится в сообщении telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». О том, что пропавшего екатеринбуржца нашли мертвым в лесу, ранее сообщало URA.RU. На данный момент следователи выясняют причины происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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