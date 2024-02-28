Камеры коттеджного поселка «Шато-2» (Свердловская область) записали, как погибший мужчина оставил свою машину на парковке и ушел. Информация об этом появилась в мессенджере Telegram.
«Мужчина приехал в коттеджный поселок „Шато-2“ около 13 часов 40 минут 27 февраля. На записи с камер видеонаблюдения видно, что Александр заехал на машине на территорию поселка, оставил автомобиль и ушел в неизвестном направлении. По словам местных жителей, прежде чем уйти, он закрыл авто», — говорится в сообщении telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».
О том, что пропавшего екатеринбуржца нашли мертвым в лесу, ранее сообщало URA.RU. На данный момент следователи выясняют причины происшествия.
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