Минпромторг окажет поддержку «АвтоВАЗу» для снижения долговой нагрузки

29 февраля 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Окончательное решение о помощи предприятию находится в разработке Фото: Антон Белицкий © URA.RU Минпромторг намерен оказать поддержку «АвтоВАЗ» для снижения долговой нагрузки. Однако окончательное решение еще не выработано. Об этом сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Кредиторская задолженность автопроизводителя выросла из-за необходимости запуска новых моделей. И мы думаем оказать им поддержку по снижению долговой нагрузки, но еще не выработали окончательное решение», — приводит ТАСС заявление вице-премьер. Мантуров отметил, что перед автогигантом стоит задача поддержать поставщиков компонентов, чтобы они получили возможность увеличить свои производства под растущие объемы. Также 2023 год «АвтоВАЗ» закончил с операционной прибылью. Кроме этого, предприятию списали часть убытков с прошлых лет. На российский рынок весной также выйдут новые автомобильные марки. В марте 2024 года появятся 10 брендов, которые выпустят отечественные производители. Европейские автомобили будут собирать из китайских машинокомплектов.

Минпромторг намерен оказать поддержку «АвтоВАЗ» для снижения долговой нагрузки. Однако окончательное решение еще не выработано. Об этом сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Кредиторская задолженность автопроизводителя выросла из-за необходимости запуска новых моделей. И мы думаем оказать им поддержку по снижению долговой нагрузки, но еще не выработали окончательное решение», — приводит ТАСС заявление вице-премьер. Мантуров отметил, что перед автогигантом стоит задача поддержать поставщиков компонентов, чтобы они получили возможность увеличить свои производства под растущие объемы. Также 2023 год «АвтоВАЗ» закончил с операционной прибылью. Кроме этого, предприятию списали часть убытков с прошлых лет. На российский рынок весной также выйдут новые автомобильные марки. В марте 2024 года появятся 10 брендов, которые выпустят отечественные производители. Европейские автомобили будут собирать из китайских машинокомплектов.