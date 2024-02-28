Минпромторг окажет поддержку «АвтоВАЗу» для снижения долговой нагрузки

Минпромторг намерен оказать поддержку «АвтоВАЗ» для снижения долговой нагрузки. Однако окончательное решение еще не выработано. Об этом сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Кредиторская задолженность автопроизводителя выросла из-за необходимости запуска новых моделей. И мы думаем оказать им поддержку по снижению долговой нагрузки, но еще не выработали окончательное решение», — приводит ТАСС заявление вице-премьер.
Мантуров отметил, что перед автогигантом стоит задача поддержать поставщиков компонентов, чтобы они получили возможность увеличить свои производства под растущие объемы. Также 2023 год «АвтоВАЗ» закончил с операционной прибылью. Кроме этого, предприятию списали часть убытков с прошлых лет.
На российский рынок весной также выйдут новые автомобильные марки. В марте 2024 года появятся 10 брендов, которые выпустят отечественные производители. Европейские автомобили будут собирать из китайских машинокомплектов.
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