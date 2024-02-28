28 февраля 2024

Минпромторг окажет поддержку «АвтоВАЗу» для снижения долговой нагрузки

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, веста, лада, автоваз
Окончательное решение о помощи предприятию находится в разработке Фото:

Минпромторг намерен оказать поддержку «АвтоВАЗ» для снижения долговой нагрузки. Однако окончательное решение еще не выработано. Об этом сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Кредиторская задолженность автопроизводителя выросла из-за необходимости запуска новых моделей. И мы думаем оказать им поддержку по снижению долговой нагрузки, но еще не выработали окончательное решение», — приводит ТАСС заявление вице-премьер.

Мантуров отметил, что перед автогигантом стоит задача поддержать поставщиков компонентов, чтобы они получили возможность увеличить свои производства под растущие объемы. Также 2023 год «АвтоВАЗ» закончил с операционной прибылью. Кроме этого, предприятию списали часть убытков с прошлых лет.

На российский рынок весной также выйдут новые автомобильные марки. В марте 2024 года появятся 10 брендов, которые выпустят отечественные производители. Европейские автомобили будут собирать из китайских машинокомплектов.

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Минпромторг намерен оказать поддержку «АвтоВАЗ» для снижения долговой нагрузки. Однако окончательное решение еще не выработано. Об этом сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Кредиторская задолженность автопроизводителя выросла из-за необходимости запуска новых моделей. И мы думаем оказать им поддержку по снижению долговой нагрузки, но еще не выработали окончательное решение», — приводит ТАСС заявление вице-премьер. Мантуров отметил, что перед автогигантом стоит задача поддержать поставщиков компонентов, чтобы они получили возможность увеличить свои производства под растущие объемы. Также 2023 год «АвтоВАЗ» закончил с операционной прибылью. Кроме этого, предприятию списали часть убытков с прошлых лет. На российский рынок весной также выйдут новые автомобильные марки. В марте 2024 года появятся 10 брендов, которые выпустят отечественные производители. Европейские автомобили будут собирать из китайских машинокомплектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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