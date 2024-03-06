Евгений Куйвашев встретился с советником главы МЧС Даниилом Мартыновым Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Свердловскую область прилетел бывший помощник главы Чечни по силовому блоку, а ныне советник главы МЧС России Даниил Мартынов. Вместе с губернатором Куйвашевым он обсудил подготовку к пожароопасному сезону и пообещал оказать поддержку, сообщает департамент информационной политики региона.

«Сегодня мы прикладываем максимум усилий, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации. Мы тушим крупные торфяные пожары, точечно ведем работу по каждому муниципалитету, расширяем минерализованные полосы, обучаем персонал», — отметил Куйвашев.

Он поблагодарил федеральное министерство за помощь в тушении лесных пожаров в 2023 году. Даниил Мартынов в свою очередь заявил, что ведомство внимательно отслеживало и держало на контроле поручения министра Александра Куренкова по ситуациям в Сосьве и других поселках, где сгорело много домов. «И министр неоднократно отмечал, в какой кратчайший срок было реализовано все то, что, на первый взгляд, казалось сделать очень сложно», — отметил Мартынов. И пообещал оказать поддержку во время пожароопасного сезона.

Также стороны обсудили всероссийские снегоходные сборы по экстремальному вождению и экстремальному выживанию, которые прошли в Свердловской области, и Куйвашев предложил создать полигон для тренировки спасателей в экстремальных условиях.

Даниил Мартынов до 2017 года был помощником Рамзана Кадырова, а потом служил в управлении Росгвардии по Чечне Фото: департамент информполитики Свердловской области