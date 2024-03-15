Политика Выборы Директор крупного оборонного завода проголосовал в Копейске. Фото 16 марта 2024 в 09:04 Размер текста - 17 + Выборы президента продлятся три дня Фото: Илья Московец © URA.RU Директор копейского оборонного завода «Пластмасс» (Челябинская область) Александр Балашов проголосовал на выборах президента по месту нахождения предприятия. Об этом 16 марта передает корреспондент URA.RU. «Я работаю в Копейске, большая часть моей жизни проходит здесь, Копейск стал мне родным городом, поэтому я проголосовал не по месту прописки, а по месту нахождения предприятия. Я должен отдать свой голос для того, чтоб Россия процветала, двигалась вперед. И то, что намечено руководством нашей страны, должно быть реализовано», — сказал Балашов URA.RU. Во второй день голосования, 16 марта, избирательные участки в регионе открыли двери для избирателей в 8 часов утра. В первый день голосования явка избирателей в Челябинской области составила 34%. Голосование продлится до 17 марта. Избирательные участки будут работать до 20 часов. В выборах участвуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков (Новые люди) и Николай Харитонов (КПРФ). Копейский завод «Пластмасс» является крупным производителем взрывчатых веществ. В номенклатуре выпускаемой им продукции среди прочего — различные типы боеприпасов. Александр Балашов решил проголосовать в городе, где находится его предприятие Фото: Алексей Самаев Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Директор копейского оборонного завода «Пластмасс» (Челябинская область) Александр Балашов проголосовал на выборах президента по месту нахождения предприятия. Об этом 16 марта передает корреспондент URA.RU. «Я работаю в Копейске, большая часть моей жизни проходит здесь, Копейск стал мне родным городом, поэтому я проголосовал не по месту прописки, а по месту нахождения предприятия. Я должен отдать свой голос для того, чтоб Россия процветала, двигалась вперед. И то, что намечено руководством нашей страны, должно быть реализовано», — сказал Балашов URA.RU. Во второй день голосования, 16 марта, избирательные участки в регионе открыли двери для избирателей в 8 часов утра. В первый день голосования явка избирателей в Челябинской области составила 34%. Голосование продлится до 17 марта. Избирательные участки будут работать до 20 часов. В выборах участвуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков (Новые люди) и Николай Харитонов (КПРФ). Копейский завод «Пластмасс» является крупным производителем взрывчатых веществ. В номенклатуре выпускаемой им продукции среди прочего — различные типы боеприпасов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям