Главный тренер ХК «Динамо» объяснил причину очередного проигрыша ХК «Трактор»

Кудашов: ХК «Динамо» проигрывает серию со счетом 3:0

20 марта 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

ХК «Динамо» всухую проигрывает серию Фото: Александр Мамаев © URA.RU Хоккеисты челябинского «Трактора» выиграли третий матч у «Динамо» во втором раунде плей-офф КХЛ — 3:2. Главный тренер команды «Динамо» Алексей Кудашов во время послематчевой пресс-конференции попытался объяснить журналистам причины спортивных неудач команды. «Это особенная серия — ни у одной команды нет преимущества, а счет 3:0, не в нашу пользу. Мы ищем пути, как эту ситуацию поменять. Совершаем легкие ошибки — пропускаем голы, а забиваем чрезвычайно тяжело», — заявил Кудашов в ходе пресс-конференции на youtube-канале-канале «Трактор SHOW». По его словам, его «напрягает», что его команда не заставляет соперника удаляться. Он отметил, что «Трактор» не такая команда, которая не позволяет что-то делать — «Динамо» на льду также владеет шайбой. «Своими словами — нападающие не берут на себя инициативу. Есть компоненты, которые мы однозначно не выполняем и надо их улучшать», — добавил тренер «Динамо». Для выхода в следующий раунд плей-офф «Трактору» необходимо одна победа. Завоевывать ее команда будет в пятницу. Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин заявил, что команда будет восстанавливаться и готовиться к следующей игре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккеисты челябинского «Трактора» выиграли третий матч у «Динамо» во втором раунде плей-офф КХЛ — 3:2. Главный тренер команды «Динамо» Алексей Кудашов во время послематчевой пресс-конференции попытался объяснить журналистам причины спортивных неудач команды. «Это особенная серия — ни у одной команды нет преимущества, а счет 3:0, не в нашу пользу. Мы ищем пути, как эту ситуацию поменять. Совершаем легкие ошибки — пропускаем голы, а забиваем чрезвычайно тяжело», — заявил Кудашов в ходе пресс-конференции на youtube-канале-канале «Трактор SHOW». По его словам, его «напрягает», что его команда не заставляет соперника удаляться. Он отметил, что «Трактор» не такая команда, которая не позволяет что-то делать — «Динамо» на льду также владеет шайбой. «Своими словами — нападающие не берут на себя инициативу. Есть компоненты, которые мы однозначно не выполняем и надо их улучшать», — добавил тренер «Динамо». Для выхода в следующий раунд плей-офф «Трактору» необходимо одна победа. Завоевывать ее команда будет в пятницу. Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин заявил, что команда будет восстанавливаться и готовиться к следующей игре.