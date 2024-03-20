Главный тренер ХК «Динамо» объяснил причину очередного проигрыша ХК «Трактор»

Кудашов: ХК «Динамо» проигрывает серию со счетом 3:0
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Хоккейный матч между командами Свердловской и Курганской областей любительской лиги. Екатеринбург, ворота, шайба, хоккей
ХК «Динамо» всухую проигрывает серию Фото:

Хоккеисты челябинского «Трактора» выиграли третий матч у «Динамо» во втором раунде плей-офф КХЛ — 3:2. Главный тренер команды «Динамо» Алексей Кудашов во время послематчевой пресс-конференции попытался объяснить журналистам причины спортивных неудач команды.

«Это особенная серия — ни у одной команды нет преимущества, а счет 3:0, не в нашу пользу. Мы ищем пути, как эту ситуацию поменять. Совершаем легкие ошибки — пропускаем голы, а забиваем чрезвычайно тяжело», — заявил Кудашов в ходе пресс-конференции на youtube-канале-канале «Трактор SHOW».

По его словам, его «напрягает», что его команда не заставляет соперника удаляться. Он отметил, что «Трактор» не такая команда, которая не позволяет что-то делать — «Динамо» на льду также владеет шайбой.

«Своими словами — нападающие не берут на себя инициативу. Есть компоненты, которые мы однозначно не выполняем и надо их улучшать», — добавил тренер «Динамо».

Для выхода в следующий раунд плей-офф «Трактору» необходимо одна победа. Завоевывать ее команда будет в пятницу. Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин заявил, что команда будет восстанавливаться и готовиться к следующей игре.

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Хоккеисты челябинского «Трактора» выиграли третий матч у «Динамо» во втором раунде плей-офф КХЛ — 3:2. Главный тренер команды «Динамо» Алексей Кудашов во время послематчевой пресс-конференции попытался объяснить журналистам причины спортивных неудач команды. «Это особенная серия — ни у одной команды нет преимущества, а счет 3:0, не в нашу пользу. Мы ищем пути, как эту ситуацию поменять. Совершаем легкие ошибки — пропускаем голы, а забиваем чрезвычайно тяжело», — заявил Кудашов в ходе пресс-конференции на youtube-канале-канале «Трактор SHOW». По его словам, его «напрягает», что его команда не заставляет соперника удаляться. Он отметил, что «Трактор» не такая команда, которая не позволяет что-то делать — «Динамо» на льду также владеет шайбой. «Своими словами — нападающие не берут на себя инициативу. Есть компоненты, которые мы однозначно не выполняем и надо их улучшать», — добавил тренер «Динамо». Для выхода в следующий раунд плей-офф «Трактору» необходимо одна победа. Завоевывать ее команда будет в пятницу. Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин заявил, что команда будет восстанавливаться и готовиться к следующей игре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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