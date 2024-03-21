21 марта 2024

«Уралтрансмаш» выплатит 6 млн рублей работнику с ампутированными ногами

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Мужчина не согласился на мировое соглашение с «Уралтрансмашем» Фото:

Уральский завод транспортного машиностроения в Екатеринбурге («Уралтрансмаш») выплатит шесть млн рублей оператору станков, которому ампутировали ноги после того, как их зажало мостовым краном на предприятии. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

«В ходе расследования комиссия не установила грубую неосторожность самого пострадавшего. Несчастный случай на производстве был квалифицирован как тяжелый, степень утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего бессрочно установлена в размере 80%», — сказано в сообщении.

Мужчина требовал с работодателя моральную компенсацию, на что завод предложил мировое соглашение с компенсацией в размере 2 806 248 рублей. Это не устроило пострадавшего и он подал иск с суммой в восемь млн рублей. В итоге после всех обжалований суд удовлетворил иск частично, взыскав шесть млн компенсации морального вреда и сумму дополнительных расходов — 78 506 рублей.

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Уральский завод транспортного машиностроения в Екатеринбурге («Уралтрансмаш») выплатит шесть млн рублей оператору станков, которому ампутировали ноги после того, как их зажало мостовым краном на предприятии. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. «В ходе расследования комиссия не установила грубую неосторожность самого пострадавшего. Несчастный случай на производстве был квалифицирован как тяжелый, степень утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего бессрочно установлена в размере 80%», — сказано в сообщении. Мужчина требовал с работодателя моральную компенсацию, на что завод предложил мировое соглашение с компенсацией в размере 2 806 248 рублей. Это не устроило пострадавшего и он подал иск с суммой в восемь млн рублей. В итоге после всех обжалований суд удовлетворил иск частично, взыскав шесть млн компенсации морального вреда и сумму дополнительных расходов — 78 506 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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