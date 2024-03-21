«Уралтрансмаш» выплатит 6 млн рублей работнику с ампутированными ногами

Уральский завод транспортного машиностроения в Екатеринбурге («Уралтрансмаш») выплатит шесть млн рублей оператору станков, которому ампутировали ноги после того, как их зажало мостовым краном на предприятии. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
«В ходе расследования комиссия не установила грубую неосторожность самого пострадавшего. Несчастный случай на производстве был квалифицирован как тяжелый, степень утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего бессрочно установлена в размере 80%», — сказано в сообщении.
Мужчина требовал с работодателя моральную компенсацию, на что завод предложил мировое соглашение с компенсацией в размере 2 806 248 рублей. Это не устроило пострадавшего и он подал иск с суммой в восемь млн рублей. В итоге после всех обжалований суд удовлетворил иск частично, взыскав шесть млн компенсации морального вреда и сумму дополнительных расходов — 78 506 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.