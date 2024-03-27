Получившая гражданство РФ Любовь Успенская высказалась о россиянах

Успенская назвала россиян своей семьей

27 марта 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Успенская приняла российское гражданство, когда началась спецоперация Фото: Анна Майорова © URA.RU Получившая гражданство России певица Любовь Успенская сообщила, что россияне для нее — это семья, с которой она навсегда. Она заявила, что никогда не предаст страну. «Россия самая великая, а россияне для меня — это семья. Я никогда не перейду на другой корабль, я с Россией навсегда», — передает РИА Новости слова артистки на концерте-марафоне «Русского радио», в честь пострадавших в теракте в «Крокусе». Успенская добавила, что, хочет, чтобы нашли заказчиков теракта в «Крокусе». По ее словам, она приняла гражданство, когда началось СВО. Успенская получила российское гражданство спустя 30 лет после переезда в РФ. Кроме того, директор 70-летней певицы Александр Иваненко заявил, что Успенская — настоящая патриотка. По его словам, женщина отодвинула все свои дела ради получения гражданства России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Получившая гражданство России певица Любовь Успенская сообщила, что россияне для нее — это семья, с которой она навсегда. Она заявила, что никогда не предаст страну. «Россия самая великая, а россияне для меня — это семья. Я никогда не перейду на другой корабль, я с Россией навсегда», — передает РИА Новости слова артистки на концерте-марафоне «Русского радио», в честь пострадавших в теракте в «Крокусе». Успенская добавила, что, хочет, чтобы нашли заказчиков теракта в «Крокусе». По ее словам, она приняла гражданство, когда началось СВО. Успенская получила российское гражданство спустя 30 лет после переезда в РФ. Кроме того, директор 70-летней певицы Александр Иваненко заявил, что Успенская — настоящая патриотка. По его словам, женщина отодвинула все свои дела ради получения гражданства России.