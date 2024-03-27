27 марта 2024

Получившая гражданство РФ Любовь Успенская высказалась о россиянах

Успенская назвала россиян своей семьей
© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий подает документы на участие в праймериз. Екатеринбург, регистрация, партия единая россия, праймериз, единая россия, паспорт рф, ер, паспорт россии, кандидат
Успенская приняла российское гражданство, когда началась спецоперация Фото:

Получившая гражданство России певица Любовь Успенская сообщила, что россияне для нее — это семья, с которой она навсегда. Она заявила, что никогда не предаст страну.

«Россия самая великая, а россияне для меня — это семья. Я никогда не перейду на другой корабль, я с Россией навсегда», — передает РИА Новости слова артистки на концерте-марафоне «Русского радио», в честь пострадавших в теракте в «Крокусе».

Успенская добавила, что, хочет, чтобы нашли заказчиков теракта в «Крокусе». По ее словам, она приняла гражданство, когда началось СВО.

Успенская получила российское гражданство спустя 30 лет после переезда в РФ. Кроме того, директор 70-летней певицы Александр Иваненко заявил, что Успенская — настоящая патриотка. По его словам, женщина отодвинула все свои дела ради получения гражданства России.

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Получившая гражданство России певица Любовь Успенская сообщила, что россияне для нее — это семья, с которой она навсегда. Она заявила, что никогда не предаст страну. «Россия самая великая, а россияне для меня — это семья. Я никогда не перейду на другой корабль, я с Россией навсегда», — передает РИА Новости слова артистки на концерте-марафоне «Русского радио», в честь пострадавших в теракте в «Крокусе». Успенская добавила, что, хочет, чтобы нашли заказчиков теракта в «Крокусе». По ее словам, она приняла гражданство, когда началось СВО. Успенская получила российское гражданство спустя 30 лет после переезда в РФ. Кроме того, директор 70-летней певицы Александр Иваненко заявил, что Успенская — настоящая патриотка. По его словам, женщина отодвинула все свои дела ради получения гражданства России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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