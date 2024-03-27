27 марта 2024

Свердловчанин ради мести поджег дом подруги и убил четырех человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, склад, огонь, пожарный
Преступления мужчина совершил меньше чем за месяц Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) в апреле 2023 года 19-летний парень ради мести поджег дом несовершеннолетней подруги и ее матери, а затем из-за конфликта устроил пожар в доме с четырьмя людьми, заблокировав огнем единственный путь для эвакуации. В результате ЧП погибли все четыре человека, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, из чувства мести к несовершеннолетней и ее матери решил совершить поджог дома, в котором они проживали. Во время нахождения в доме мужчина, заметив телевизор, похитил его. После воспламенения обвиняемый покинул дом. Далее разлил бензин в бане, находящейся на одном земельном участке и осуществил поджог», — сказано в сообщении. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

На этом поджигатель не остановился. В мае он пришел домой к своему знакомому, чтобы вернуть долг, в гостях у которого находились еще три человека. Между ними произошел конфликт. Используя зажигалку 19-летний поджег сухие доски так, чтобы заблокировать путь для выхода из дома. В результате пожара погибли четыре человека. Кроме того, огонь перекинулся на соседний дом.

В прокуратуре отметили, что свердловчанин обвиняется по четырем статьям. Уголовное дело уже передано в Свердловский областной суд.

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В Новоуральске (Свердловская область) в апреле 2023 года 19-летний парень ради мести поджег дом несовершеннолетней подруги и ее матери, а затем из-за конфликта устроил пожар в доме с четырьмя людьми, заблокировав огнем единственный путь для эвакуации. В результате ЧП погибли все четыре человека, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, из чувства мести к несовершеннолетней и ее матери решил совершить поджог дома, в котором они проживали. Во время нахождения в доме мужчина, заметив телевизор, похитил его. После воспламенения обвиняемый покинул дом. Далее разлил бензин в бане, находящейся на одном земельном участке и осуществил поджог», — сказано в сообщении. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. На этом поджигатель не остановился. В мае он пришел домой к своему знакомому, чтобы вернуть долг, в гостях у которого находились еще три человека. Между ними произошел конфликт. Используя зажигалку 19-летний поджег сухие доски так, чтобы заблокировать путь для выхода из дома. В результате пожара погибли четыре человека. Кроме того, огонь перекинулся на соседний дом. В прокуратуре отметили, что свердловчанин обвиняется по четырем статьям. Уголовное дело уже передано в Свердловский областной суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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