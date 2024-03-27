В Пермском крае выселили офис Сбербанка

На севере Пермского края жители остались без услуг Сбербанка

28 марта 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Сбербанк сможет вернуться к жителям Северного Колчима только через несколько месяцев Фото: Анна Майорова © URA.RU В Красновишерском округе Пермского края закрылось отделение Сбербанка, которое обслуживало несколько деревень и поселков. Как пояснил глава округа Евгений Верещагин, арендодатель выселил банк из здания в Северном Колчиме без предупреждения. «Закрылось отделение Сбербанка в поселке Северный Колчим, который осуществлял обслуживание всей Верх-Язьвинской территории. К сожалению, арендодатель помещения, где много лет располагалось отделение, без предварительного уведомления расторг договор аренды с условием немедленного освобождения помещения», — рассказал Верещагин в соцсети «ВКонтакте». На проблему внимание главы обратили местные жители еще 15 марта. По словам Верещагина, владелец помещения свои действия никак не объяснил, от переговоров с властями или сбербанком отказался. Чиновники подобрали для банка другие помещения, но головной офис Сбера пока не согласовал варианты. На проверку с точки зрения получения лицензии и условий безопасности может уйти до четырех месяцев, отмечает Верещагин. 27 марта он провел с представителями банка совещание. «Обсудили несколько вариантов оказания услуги населению. Будет выбран вариант, удобный для граждан. Думаю, что в ближайшее время жители Верх-Язьвинской территории смогут получать услуги банка», — коротко доложил Верещагин в соцсетях. Пока же пенсии жителям предлагают получать в отделении Почты России, а по другим вопросам обращаться к онлайн-сервисам банка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красновишерском округе Пермского края закрылось отделение Сбербанка, которое обслуживало несколько деревень и поселков. Как пояснил глава округа Евгений Верещагин, арендодатель выселил банк из здания в Северном Колчиме без предупреждения. «Закрылось отделение Сбербанка в поселке Северный Колчим, который осуществлял обслуживание всей Верх-Язьвинской территории. К сожалению, арендодатель помещения, где много лет располагалось отделение, без предварительного уведомления расторг договор аренды с условием немедленного освобождения помещения», — рассказал Верещагин в соцсети «ВКонтакте». На проблему внимание главы обратили местные жители еще 15 марта. По словам Верещагина, владелец помещения свои действия никак не объяснил, от переговоров с властями или сбербанком отказался. Чиновники подобрали для банка другие помещения, но головной офис Сбера пока не согласовал варианты. На проверку с точки зрения получения лицензии и условий безопасности может уйти до четырех месяцев, отмечает Верещагин. 27 марта он провел с представителями банка совещание. «Обсудили несколько вариантов оказания услуги населению. Будет выбран вариант, удобный для граждан. Думаю, что в ближайшее время жители Верх-Язьвинской территории смогут получать услуги банка», — коротко доложил Верещагин в соцсетях. Пока же пенсии жителям предлагают получать в отделении Почты России, а по другим вопросам обращаться к онлайн-сервисам банка.