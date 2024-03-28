В Екатеринбурге избрали меру пресечения серийному грабителю банков

Мужчина пробудет в СИЗО до 26 мая
Чкаловской райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО 44-летнего Ивана Бабушкина, обвиняемого в грабеже банков. Об этом URA.RU сообщили в суде.
Суд по избранию меры пресечения состоялся вечером 28 марта. Под стражей он будет находиться до 26 мая.
За несколько лет мужчина ограбил два банка на семь миллионов рублей. Первое преступление, совершенное в 2015 году, раскрыть не удалось, из-за чего уголовное дело приостановили. Но уже в марте 2024 года силовики вышли на мужчину, обнаружив у него дома страйкбольный пистолет.
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