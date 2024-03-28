В Екатеринбурге избрали меру пресечения серийному грабителю банков

Серийного грабителя банков Екатеринбурга отправили в СИЗО на два месяца
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , сизо, колючая проволка
Мужчина пробудет в СИЗО до 26 мая Фото:

Чкаловской райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО 44-летнего Ивана Бабушкина, обвиняемого в грабеже банков. Об этом URA.RU сообщили в суде.

Суд по избранию меры пресечения состоялся вечером 28 марта. Под стражей он будет находиться до 26 мая.

За несколько лет мужчина ограбил два банка на семь миллионов рублей. Первое преступление, совершенное в 2015 году, раскрыть не удалось, из-за чего уголовное дело приостановили. Но уже в марте 2024 года силовики вышли на мужчину, обнаружив у него дома страйкбольный пистолет.

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Чкаловской райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО 44-летнего Ивана Бабушкина, обвиняемого в грабеже банков. Об этом URA.RU сообщили в суде. Суд по избранию меры пресечения состоялся вечером 28 марта. Под стражей он будет находиться до 26 мая. За несколько лет мужчина ограбил два банка на семь миллионов рублей. Первое преступление, совершенное в 2015 году, раскрыть не удалось, из-за чего уголовное дело приостановили. Но уже в марте 2024 года силовики вышли на мужчину, обнаружив у него дома страйкбольный пистолет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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