Следком наградил двух посетителей «Крокуса» за спасение людей при теракте

28 марта 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Герои получили ведломственные награды СКР Фото: t.me/sledcom_press новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Двое мужчин, которые оказались в числе посетителей «Крокус Сити Центра» 22 марта, награждены Следственным комитетом России за спасение людей. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Ведомственными медалями „Доблесть и отвага“ награждены двое мужчин, которые участвовали в оказании помощи и спасении людей в „Крокус Сити Холле“», — сообщает telegram-канал «Следком». Председатель СКР Александр Бастрыкин отметил мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные мужчинами в чрезвычайной ситуации. Новость по теме Как люди в «Крокус Сити Холле» спасали друг друга: рассказы очевидцев Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные злоумышленники открыли стрельбу по людям и позже подожгли здание. Жертвами террористов стали, по последним данным, 143 человека, еще 360 получили ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое мужчин, которые оказались в числе посетителей «Крокус Сити Центра» 22 марта, награждены Следственным комитетом России за спасение людей. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Ведомственными медалями „Доблесть и отвага“ награждены двое мужчин, которые участвовали в оказании помощи и спасении людей в „Крокус Сити Холле“», — сообщает telegram-канал «Следком». Председатель СКР Александр Бастрыкин отметил мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные мужчинами в чрезвычайной ситуации. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные злоумышленники открыли стрельбу по людям и позже подожгли здание. Жертвами террористов стали, по последним данным, 143 человека, еще 360 получили ранения.