Следком наградил двух посетителей «Крокуса» за спасение людей при теракте

Двое мужчин, которые оказались в числе посетителей «Крокус Сити Центра» 22 марта, награждены Следственным комитетом России за спасение людей. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«Ведомственными медалями „Доблесть и отвага“ награждены двое мужчин, которые участвовали в оказании помощи и спасении людей в „Крокус Сити Холле“», — сообщает telegram-канал «Следком». Председатель СКР Александр Бастрыкин отметил мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные мужчинами в чрезвычайной ситуации.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные злоумышленники открыли стрельбу по людям и позже подожгли здание. Жертвами террористов стали, по последним данным, 143 человека, еще 360 получили ранения.
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