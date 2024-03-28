Следком наградил двух посетителей «Крокуса» за спасение людей при теракте

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Герои получили ведломственные награды СКР
Герои получили ведломственные награды СКР Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Двое мужчин, которые оказались в числе посетителей «Крокус Сити Центра» 22 марта, награждены Следственным комитетом России за спасение людей. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Ведомственными медалями „Доблесть и отвага“ награждены двое мужчин, которые участвовали в оказании помощи и спасении людей в „Крокус Сити Холле“», — сообщает telegram-канал «Следком». Председатель СКР Александр Бастрыкин отметил мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные мужчинами в чрезвычайной ситуации.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные злоумышленники открыли стрельбу по людям и позже подожгли здание. Жертвами террористов стали, по последним данным, 143 человека, еще 360 получили ранения.

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Двое мужчин, которые оказались в числе посетителей «Крокус Сити Центра» 22 марта, награждены Следственным комитетом России за спасение людей. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Ведомственными медалями „Доблесть и отвага“ награждены двое мужчин, которые участвовали в оказании помощи и спасении людей в „Крокус Сити Холле“», — сообщает telegram-канал «Следком». Председатель СКР Александр Бастрыкин отметил мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные мужчинами в чрезвычайной ситуации. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные злоумышленники открыли стрельбу по людям и позже подожгли здание. Жертвами террористов стали, по последним данным, 143 человека, еще 360 получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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