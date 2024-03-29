Искусственный интеллект определяет структуру общества, науку и политику

Изобретатель Арлазаров: ИИ определит структуру общества, науку и политику

29 марта 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Владимир Арлазаров, обладатель более 40 патентов на изобретения, рассказал URA.RU, в каких сферах человеку трудно обойтись без ИИ Фото: Роман Наумов © URA.RU Власти России активно развивают ИИ-проекты и активно вкладывает в них деньги, поскольку в ближайшие десятилетия это определит структуру общества, поможет развитию науки и техники, совершенствованию медицины. Об этом в интервью URA.RU рассказал основатель компании «Smart Engines», доктор технических наук Владимир Арлазаров 29 марта. Статья по теме Российский искусственный интеллект диктует мировые тренды «Правительство уделяет пристальное внимание ИИ и продолжит это делать в будущем, поскольку данная технология, в конечном итоге определит структуру общества, экономику и, во многом, политику. Важно понимать, что ИИ по своей сути — это не только нейросети, а широчайшая область, которая включает и математические, и физические, и химические, и даже — материаловедческие знания», — рассказал URA.RU Владимир Арлазаров. Несмотря на возникший цифровой скепсис и мнение аудитории, что без многих гаджетов можно обойтись, изобретатель отметил: ИИ способен выполнять задачи, которые потребуют от человека многих усилий и лет на подготовку. «Техника сейчас быстро принимает решения там, где человек может сомневаться в своих знаниях и навыках. Сегодня ИИ помогает науке, с его помощью создаются новые материалы и сплавы. Некоторые задачи раньше требовали от человечества десятилетий напряженных исследований, а сейчас — кратно меньше», — пояснил собеседник агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти России активно развивают ИИ-проекты и активно вкладывает в них деньги, поскольку в ближайшие десятилетия это определит структуру общества, поможет развитию науки и техники, совершенствованию медицины. Об этом в интервью URA.RU рассказал основатель компании «Smart Engines», доктор технических наук Владимир Арлазаров 29 марта. «Правительство уделяет пристальное внимание ИИ и продолжит это делать в будущем, поскольку данная технология, в конечном итоге определит структуру общества, экономику и, во многом, политику. Важно понимать, что ИИ по своей сути — это не только нейросети, а широчайшая область, которая включает и математические, и физические, и химические, и даже — материаловедческие знания», — рассказал URA.RU Владимир Арлазаров. Несмотря на возникший цифровой скепсис и мнение аудитории, что без многих гаджетов можно обойтись, изобретатель отметил: ИИ способен выполнять задачи, которые потребуют от человека многих усилий и лет на подготовку. «Техника сейчас быстро принимает решения там, где человек может сомневаться в своих знаниях и навыках. Сегодня ИИ помогает науке, с его помощью создаются новые материалы и сплавы. Некоторые задачи раньше требовали от человечества десятилетий напряженных исследований, а сейчас — кратно меньше», — пояснил собеседник агентства.