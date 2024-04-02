В Свердловскую область придет тропический циклон, который принесет жару

02 апреля 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Самыми теплыми днями станут 4 и 5 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Свердловскую область надвигается тропический циклон Patricia, который принесет пюсовые температуры вплоть до 19-ти градусов. Самыми теплыми днями станут 4 и 5 апреля, рассказал синоптик Алексей Пулин. «До Среднего Урала наиболее теплый воздух доберется в ночь на четверг [4 апреля] (до 8-10 градусов), после чего теплая погода в регионе сохранится еще около двух дней. Именно 4—5 апреля ожидаются наиболее теплыми: количество облачности наконец-то снизится, и дневной прогрев по области может достигнуть 14-19 градусов», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко прогнозировала, что 3 апреля в Свердловскую область придет «настоящая весна». С этой даты среднесуточная температура перешагнет ноль градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Свердловскую область надвигается тропический циклон Patricia, который принесет пюсовые температуры вплоть до 19-ти градусов. Самыми теплыми днями станут 4 и 5 апреля, рассказал синоптик Алексей Пулин. «До Среднего Урала наиболее теплый воздух доберется в ночь на четверг [4 апреля] (до 8-10 градусов), после чего теплая погода в регионе сохранится еще около двух дней. Именно 4—5 апреля ожидаются наиболее теплыми: количество облачности наконец-то снизится, и дневной прогрев по области может достигнуть 14-19 градусов», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко прогнозировала, что 3 апреля в Свердловскую область придет «настоящая весна». С этой даты среднесуточная температура перешагнет ноль градусов.