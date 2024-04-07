В России появились новые Honda CR-V по цене от 3,4 млн рублей

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Клипарт 2. Нижневартовск, хонда, логотип, бренд, honda
Официально в РФ поставки новых авто марки Honda прекратились в 2022 году, весной Фото:

В России появились новые Honda CR-V. Цена данных кроссоверов шестого поколения начинается от 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает «EKUZBASS».

«Стоимость этого компактного кроссовера приятно удивляет покупателей, начиная от 3,4 миллиона рублей», — передает сетевое издание. Там же сообщили, что цены обусловлены прямой зависимостью от курса валюты к рублю, на момент покупки.

Цены на Honda CR-V варьируются в зависимости от их характеристик. Но в основном стоимость автомобилей варьируется от 3,4 до 3,7 миллиона рублей.

Официально в РФ поставки новых авто марки Honda прекратились в 2022 году весной. В 2023 Honda CR-V был признан самым беспроблемным кроссовером на рынке.

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В России появились новые Honda CR-V. Цена данных кроссоверов шестого поколения начинается от 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает «EKUZBASS». «Стоимость этого компактного кроссовера приятно удивляет покупателей, начиная от 3,4 миллиона рублей», — передает сетевое издание. Там же сообщили, что цены обусловлены прямой зависимостью от курса валюты к рублю, на момент покупки. Цены на Honda CR-V варьируются в зависимости от их характеристик. Но в основном стоимость автомобилей варьируется от 3,4 до 3,7 миллиона рублей. Официально в РФ поставки новых авто марки Honda прекратились в 2022 году весной. В 2023 Honda CR-V был признан самым беспроблемным кроссовером на рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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