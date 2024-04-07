В России появились новые Honda CR-V по цене от 3,4 млн рублей

В России появились новые Honda CR-V. Цена данных кроссоверов шестого поколения начинается от 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает «EKUZBASS».
«Стоимость этого компактного кроссовера приятно удивляет покупателей, начиная от 3,4 миллиона рублей», — передает сетевое издание. Там же сообщили, что цены обусловлены прямой зависимостью от курса валюты к рублю, на момент покупки.
Цены на Honda CR-V варьируются в зависимости от их характеристик. Но в основном стоимость автомобилей варьируется от 3,4 до 3,7 миллиона рублей.
Официально в РФ поставки новых авто марки Honda прекратились в 2022 году весной. В 2023 Honda CR-V был признан самым беспроблемным кроссовером на рынке.
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