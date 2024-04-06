Сенатор Шептий поздравил Матвиенко с присвоением звания Героя Труда

07 апреля 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Владимир Шептий подчеркнул, что Валентина Матвиенко — стойкая и решительная Фото: Илья Московец © URA.RU Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий поздравил председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко с присвоением звания «Герой Труда РФ», приуроченного к ее юбилею. В своих соцсетях политик подчеркнул, что Матвиенко для многих является примером. «Сердечно поздравляю председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко, прекрасную женщину, с днем рождения и присвоением высокого звания „Герой Труда Российской Федерации“! Ваш профессиональный подход к делу, решительность и стойкость являются примером для всех нас!» — написал Виктор Шептий на своей странице «ВКонтакте». Сенатор отметил, что для него большая честь трудиться под началом Матвиенко. Политик также написал, что она всем сердцем радеет за граждан России, искренне помогает людям и всегда доводит дела до конца. Почетное звание Валентине Матвиенко присвоил президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что председателем Совфеда восхищается любой мужчина. О биографии и политической карьере Матвиенко — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий поздравил председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко с присвоением звания «Герой Труда РФ», приуроченного к ее юбилею. В своих соцсетях политик подчеркнул, что Матвиенко для многих является примером. «Сердечно поздравляю председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко, прекрасную женщину, с днем рождения и присвоением высокого звания „Герой Труда Российской Федерации“! Ваш профессиональный подход к делу, решительность и стойкость являются примером для всех нас!» — написал Виктор Шептий на своей странице «ВКонтакте». Сенатор отметил, что для него большая честь трудиться под началом Матвиенко. Политик также написал, что она всем сердцем радеет за граждан России, искренне помогает людям и всегда доводит дела до конца. Почетное звание Валентине Матвиенко присвоил президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что председателем Совфеда восхищается любой мужчина. О биографии и политической карьере Матвиенко — в материале URA.RU.