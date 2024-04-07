Путин присвоил звание Героя Труда Матвиенко

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвеенко получила звание«Герой Труда РФ» Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко звание «Герой Труда РФ». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание героя труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне», — говорится в указе. Он размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения. В своем обращении он отметил ее элегантность и красоту.

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Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко звание «Герой Труда РФ». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание героя труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне», — говорится в указе. Он размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения. В своем обращении он отметил ее элегантность и красоту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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