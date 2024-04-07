Путин присвоил звание Героя Труда Матвиенко

Валентина Матвеенко получила звание«Герой Труда РФ»
Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко звание «Герой Труда РФ». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание героя труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне», — говорится в указе. Он размещен на официальном
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения. В своем обращении он отметил ее элегантность и красоту.
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