Песков поздравил Матвиенко с юбилеем. Видео

07 апреля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко получила поздравление от пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поздравил с днем рождения председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко. В своем обращении он отметил элегантность и красоту женщины. «Это просто феноменальная, элегантная, красивая женщина, которой восхищается любой мужчина. <…> Я хочу от всей души поздравить Валентину Ивановну с днем рождения и пожелать ей счастья, добра и всего самого доброго, хорошего», — сказал Дмитрий Песков Пятому каналу. Он также добавил, что является ее поклонником. Валентина Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года в Украинской ССР. Окончила Черкасское медицинское училище, Ленинградский химико-фармацевтический институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Позже она окончила курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии МИД СССР. Матвиенко проработала в системе МИД СССР и России с 1991 по 1998 года. Она была послом на Мальте и в Греции. Далее она заняла пост вице-премьера правительства России на котором пробыла до 2003 года. Она стала регулировать социальную сферу и возглавляла комиссии правительства по вопросам религиозных объединений и по делам российских граждан за рубежом. С 2003 по 2011 была полпредом президента России и губернатором Санкт-Петербурга. В числе заслуг Матвиенко на посту в Санкт-Петербурге: увеличение городского бюджета и рост числа малых предприятий. Она также поспособствовала активизации строительства Кольцевой автодороги (КАД) вокруг Петербурга. Сейчас Матвиенко является спикером Совета Федерации. Эту должность она занимает с 2011 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поздравил с днем рождения председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко. В своем обращении он отметил элегантность и красоту женщины. «Это просто феноменальная, элегантная, красивая женщина, которой восхищается любой мужчина. <…> Я хочу от всей души поздравить Валентину Ивановну с днем рождения и пожелать ей счастья, добра и всего самого доброго, хорошего», — сказал Дмитрий Песков Пятому каналу. Он также добавил, что является ее поклонником. Валентина Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года в Украинской ССР. Окончила Черкасское медицинское училище, Ленинградский химико-фармацевтический институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Позже она окончила курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии МИД СССР. Матвиенко проработала в системе МИД СССР и России с 1991 по 1998 года. Она была послом на Мальте и в Греции. Далее она заняла пост вице-премьера правительства России на котором пробыла до 2003 года. Она стала регулировать социальную сферу и возглавляла комиссии правительства по вопросам религиозных объединений и по делам российских граждан за рубежом. С 2003 по 2011 была полпредом президента России и губернатором Санкт-Петербурга. В числе заслуг Матвиенко на посту в Санкт-Петербурге: увеличение городского бюджета и рост числа малых предприятий. Она также поспособствовала активизации строительства Кольцевой автодороги (КАД) вокруг Петербурга. Сейчас Матвиенко является спикером Совета Федерации. Эту должность она занимает с 2011 года.