МИД России упрекнул иноагента Штефанова во лжи о Захаровой

08 апреля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Мария Захарова говорила о «Русской Весне» за несколько дней до годовщины, напомнили в МИД РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Блогер Александр Штефанов (признан иноагентом в РФ) заявил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы забыла рассказать про 10-ю годовщину провозглашения ДНР 7 апреля. Фейк от иноагента разоблачили в МИД РФ. «О 10-й годовщине провозглашения ДНР Мария Захарова подробно рассказала на брифинге 3 апреля… Александр, вы ввели своих подписчиков в заблуждение», — сообщили в telegram-канале российского ведомства. До этого Штефанов заявил, что Захарова якобы не упомянула 7 апреля о годовщине провозглашения ДНР. Новость по теме «Русской весне» в Донбассе 10 лет: почему становление ЛДНР стало важным для РФ В истории ДНР 7 апреля закрепился как день «Русской Весны». ДНР, а позднее и ЛНР объявили о своей независимости после госпереворота на Украине в 2014 году. В республиках были не согласны с новой властью. В ответ Украина начала обстреливать Донбасс. В 2022 году Россия начала спецоперацию, чтобы защитить жителей региона. Министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса, доктор политических наук Андрей Пинчук в разговоре с URA.RU заявил о необходимости независимости ДНР в то время. Подробнее о «Русской Весне» — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Александр Штефанов (признан иноагентом в РФ) заявил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы забыла рассказать про 10-ю годовщину провозглашения ДНР 7 апреля. Фейк от иноагента разоблачили в МИД РФ. «О 10-й годовщине провозглашения ДНР Мария Захарова подробно рассказала на брифинге 3 апреля… Александр, вы ввели своих подписчиков в заблуждение», — сообщили в telegram-канале российского ведомства. До этого Штефанов заявил, что Захарова якобы не упомянула 7 апреля о годовщине провозглашения ДНР. В истории ДНР 7 апреля закрепился как день «Русской Весны». ДНР, а позднее и ЛНР объявили о своей независимости после госпереворота на Украине в 2014 году. В республиках были не согласны с новой властью. В ответ Украина начала обстреливать Донбасс. В 2022 году Россия начала спецоперацию, чтобы защитить жителей региона. Министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса, доктор политических наук Андрей Пинчук в разговоре с URA.RU заявил о необходимости независимости ДНР в то время. Подробнее о «Русской Весне» — в материале URA.RU.