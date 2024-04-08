МИД России упрекнул иноагента Штефанова во лжи о Захаровой

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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Мария Захарова говорила о «Русской Весне» за несколько дней до годовщины, напомнили в МИД РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Блогер Александр Штефанов (признан иноагентом в РФ) заявил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы забыла рассказать про 10-ю годовщину провозглашения ДНР 7 апреля. Фейк от иноагента разоблачили в МИД РФ.

«О 10-й годовщине провозглашения ДНР Мария Захарова подробно рассказала на брифинге 3 апреля… Александр, вы ввели своих подписчиков в заблуждение», — сообщили в telegram-канале российского ведомства. До этого Штефанов заявил, что Захарова якобы не упомянула 7 апреля о годовщине провозглашения ДНР.

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«Русской весне» в Донбассе 10 лет: почему становление ЛДНР стало важным для РФ

В истории ДНР 7 апреля закрепился как день «Русской Весны». ДНР, а позднее и ЛНР объявили о своей независимости после госпереворота на Украине в 2014 году. В республиках были не согласны с новой властью.

В ответ Украина начала обстреливать Донбасс. В 2022 году Россия начала спецоперацию, чтобы защитить жителей региона. Министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса, доктор политических наук Андрей Пинчук в разговоре с URA.RU заявил о необходимости независимости ДНР в то время. Подробнее о «Русской Весне» — в материале URA.RU.

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Блогер Александр Штефанов (признан иноагентом в РФ) заявил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы забыла рассказать про 10-ю годовщину провозглашения ДНР 7 апреля. Фейк от иноагента разоблачили в МИД РФ. «О 10-й годовщине провозглашения ДНР Мария Захарова подробно рассказала на брифинге 3 апреля… Александр, вы ввели своих подписчиков в заблуждение», — сообщили в telegram-канале российского ведомства. До этого Штефанов заявил, что Захарова якобы не упомянула 7 апреля о годовщине провозглашения ДНР. В истории ДНР 7 апреля закрепился как день «Русской Весны». ДНР, а позднее и ЛНР объявили о своей независимости после госпереворота на Украине в 2014 году. В республиках были не согласны с новой властью. В ответ Украина начала обстреливать Донбасс. В 2022 году Россия начала спецоперацию, чтобы защитить жителей региона. Министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса, доктор политических наук Андрей Пинчук в разговоре с URA.RU заявил о необходимости независимости ДНР в то время. Подробнее о «Русской Весне» — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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