ОМОН скрутил свердловчанина, заступавшегося за школьника в ссоре с участковым

10 апреля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Сотрудники ОМОН задержали парня, который уже был судим (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники ОМОНа задержали в компьютерном клубе «КиберПрайд» 22-летнего Андрея Г. по прозвищу Цыган. Его обвиняют в грабеже. Как стало известно URA.RU, в прошлом году юноша стал случайным очевидцем конфликта между участковым и подростком. «Андрея задержали на прошлой неделе, силовики пришли за ним прямо в компьютерный клуб, где он играл в Counter-Strike. Ему вменяют разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (п. „а“, „г“ ч. 2 ст. 161 УК РФ)», — поделился информированный собеседник агентства. Эпизод, за который поймали Цыгана, произошел еще в 2022 году. Однако заявление на него было написано недавно. URA.RU обратилось за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское», ответ ожидается. То, что в 2023 году Цыган стал очевидцем конфликта между тагильским участковым Максимом Мунгаловым и подростком, подтвердил URA.RU источник из его окружения. Инцидент произошел 7 сентября. По словам школьника, полицейский угрожал ему расправой. Поводом якобы стало то, что парень оскорбил родственницу силовика. Затем они договорились встретиться на проспекте Вагоностроителей. В тот день Цыган увидел произошедшее, подошел и якобы заступился за мальчика. После этого силовик попал под проверку. Отец ребенка обращался с жалобой в свердловский СКР. Но, по данным URA.RU, следователи отказались возбуждать дело против Мунгалова. После этого эпизода Цыган был арестован на 15 суток. По версии следователей, он устроил драку на глазах у Мунгалова. Тот попытался пресечь это, но получил несколько ударов от юноши. Силовик задержал его. За это он даже был удостоен награды. Теперь Цыгану грозит до пяти лет лишения свободы. Цыган неоднократно привлекался по административным статьям: за тонировку, езду без госномеров, нарушение ПДД. В августе 2023 года он был приговорен к условному лишению свободы на год — за грабеж с применением насилия. Решение выносил Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники ОМОНа задержали в компьютерном клубе «КиберПрайд» 22-летнего Андрея Г. по прозвищу Цыган. Его обвиняют в грабеже. Как стало известно URA.RU, в прошлом году юноша стал случайным очевидцем конфликта между участковым и подростком. «Андрея задержали на прошлой неделе, силовики пришли за ним прямо в компьютерный клуб, где он играл в Counter-Strike. Ему вменяют разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (п. „а“, „г“ ч. 2 ст. 161 УК РФ)», — поделился информированный собеседник агентства. Эпизод, за который поймали Цыгана, произошел еще в 2022 году. Однако заявление на него было написано недавно. URA.RU обратилось за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское», ответ ожидается. То, что в 2023 году Цыган стал очевидцем конфликта между тагильским участковым Максимом Мунгаловым и подростком, подтвердил URA.RU источник из его окружения. Инцидент произошел 7 сентября. По словам школьника, полицейский угрожал ему расправой. Поводом якобы стало то, что парень оскорбил родственницу силовика. Затем они договорились встретиться на проспекте Вагоностроителей. В тот день Цыган увидел произошедшее, подошел и якобы заступился за мальчика. После этого силовик попал под проверку. Отец ребенка обращался с жалобой в свердловский СКР. Но, по данным URA.RU, следователи отказались возбуждать дело против Мунгалова. После этого эпизода Цыган был арестован на 15 суток. По версии следователей, он устроил драку на глазах у Мунгалова. Тот попытался пресечь это, но получил несколько ударов от юноши. Силовик задержал его. За это он даже был удостоен награды. Теперь Цыгану грозит до пяти лет лишения свободы. Цыган неоднократно привлекался по административным статьям: за тонировку, езду без госномеров, нарушение ПДД. В августе 2023 года он был приговорен к условному лишению свободы на год — за грабеж с применением насилия. Решение выносил Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.