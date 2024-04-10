Наталья Брянцева пока никак не комментировала происходящее Фото: Алексей Колчин

Ювелирный бренд Avgvst из Екатеринбурга, основательницей которого является Наталья Брянцева, объявил о сборе пожертвований для беженцев из Украины. Сообщение появилось на англоязычном сайте компании. Организаторы акции уже столкнулись с критикой в соцсетях.

«Мы жертвуем всю прибыль (20% от выручки) от продажи колец „Любовь побеждает“ и „Мир и любовь“. Мы жертвуем Laru Helps Ukraine, центру адаптации для новоприбывших и тех, кто бежал в Берлин, чтобы вернуться к своей обычной жизни», — говорится в разделе «Наши ценности». Это отредактированная версия. Изначально объявление было таким: «Мы поддерживаем ЛГБТК+ сообщество (признано в РФ экстремистской организацией, запрещено на территории страны), свободную прессу, феминисток и Украину. Мы действуем, жертвуя всю прибыль (20% от выручки) от продуктов Love Wins, „Кольцо мира“ и „Кольцо любви“».

Вероятно, формулировка была изменена после критических комментариев в telegram-канале фирмы («Август круглый год»). Но это не помогло. «Очень противно от того, что вы так молниеносно переобулись и отредачили сайт за пару часов. Лучше бы уж отстаивали до конца, а то получается, что ценностям вашим грош цена», — написала в комментариях пользователь «Александра Федорова». «А ведь у меня есть украшения, и хотела купить еще. Чутка мерзовато, не из-за позиции, а от отсутствия: „и нашим, и вашим споем и спляшем“», — высказалась там же Eve Ersh.

«А на поддержку беженцев из регионов Донбасса, которые вынуждены были покинуть свои и дома и уехать в Россию, вы переводить 20% считаете неприличным? Или беженцев из Белгородской области? Или пострадавших при теракте в „Крокус Сити Холле“? Любопытный выбор, достойный внимания на самых верхах, думается», — заявил aLex.

URA.RU направило запрос Наталье Брянцевой. Ответ ожидается.

Первый магазин Avgvst открылся в Екатеринбурге в 2016 году, спустя время бутики появились в Москве, Санкт-Петербурге, в Алматы (Казахстан). В 2020 году компания родом с Урала запустила международный онлайн-магазин со складом в Германии.

Первоначально текст на сайте выглядел так:«Мы поддерживаем ЛГБТК+ сообщество (признано в РФ экстремистской организацией, запрещено на территории страны), свободную прессу, феминисток и Украину» Скриншот с сайта бренда Avgvst

А спустя время текст преобразился в это, авторам пришлось уточнить, кому именно в Украине донатит компания: «Мы жертвуем Laru Helps Ukraine, центру адаптации для новоприбывших и тех, кто бежал в Берлин, чтобы вернуться к своей обычной жизни» Скриншот с сайта бренда Avgvst

Когда у бренда спросили, что все это значит, объяснение было таким Скриншот из telegram-канала Август «круглый год»

Многих ответ бренда возмутил Скриншот из telegram-канала Август «круглый год»