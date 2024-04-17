Военкор Коц: МЧС Украины отметило ювелирный удар ВС РФ по Чернигову

17 апреля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

ВС РФ атаковали гостиницу в Чернигове Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На севере Украины в городе Чернигов ВС РФ «ювелирно» атаковали гостиницу «Профсоюзная», что подвердили в МЧС. Об этом сообщил военкор Александр Коц. Он добавил, что отель был закрыт с февраля 2022 года. «МЧС Украины подтвердило ювелирный удар по располагающейся в Чернигове гостинице», — написал Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что с февраля 2022 года гостиница в городе была официально закрыта, возле нее находилась воинская часть, а во время АТО — батальон охраны. Военкор отметил, что в марте 2022 года по территории гостиницы производились атаки. На данный момент каждое утро между зданием и забором собираются до 150 человек из ВСУ, большинство из них одето в гражданскую одежду. Иногда они выезжают оттуда на автобусах с надписью «Школьный автобус», заявил Коц. В связи с этим военные корреспонденты предположили, что удар пришелся по командному пункту украинской армии. Ранее в Чернигове был совершен удар по расположению военных ВСУ, которое находилось в гостинице в центре города. По предварительным данным, среди погибших есть генерал-лейтенант ВСУ Дмитрий Красильников, в момент удара он проводил совещание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На севере Украины в городе Чернигов ВС РФ «ювелирно» атаковали гостиницу «Профсоюзная», что подвердили в МЧС. Об этом сообщил военкор Александр Коц. Он добавил, что отель был закрыт с февраля 2022 года. «МЧС Украины подтвердило ювелирный удар по располагающейся в Чернигове гостинице», — написал Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что с февраля 2022 года гостиница в городе была официально закрыта, возле нее находилась воинская часть, а во время АТО — батальон охраны. Военкор отметил, что в марте 2022 года по территории гостиницы производились атаки. На данный момент каждое утро между зданием и забором собираются до 150 человек из ВСУ, большинство из них одето в гражданскую одежду. Иногда они выезжают оттуда на автобусах с надписью «Школьный автобус», заявил Коц. В связи с этим военные корреспонденты предположили, что удар пришелся по командному пункту украинской армии. Ранее в Чернигове был совершен удар по расположению военных ВСУ, которое находилось в гостинице в центре города. По предварительным данным, среди погибших есть генерал-лейтенант ВСУ Дмитрий Красильников, в момент удара он проводил совещание.